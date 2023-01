ESG y customer experience, sectores que crecerán en 2023

Alejandra Espinosa, Product Manager ESG de CIAL Dun & Bradstreet

El contexto global, de los últimos años, ha hecho que el ecosistema mercantil ponga atención en tendencias que van más allá del cumplimiento de objetivos empresariales.

Acontecimientos de afectación mundial como el cambio climático, las brechas salariales, sociales y tecnológicas, así como una pandemia que cambió, de manera definitiva, muchos modelos de vida, desde las formas de comunicarse, hasta la dirección y operación de una empresa.

Es común que, al comenzar un año, se inicien proyecciones del futuro para el sector industrial. Se hace una revisión de lo que se ha conseguido y de la adaptación en tecnologías emergentes y su utilización, distinguiendo los sectores que crecerán en el siguiente ciclo y que ayudarán al desarrollo empresarial desde diversos ejes.

ESG, EL NUEVO GRAN ESTANDARTE DE LAS EMPRESAS

Actualmente, inversionistas y consumidores están concentrando sus preferencias y hábitos en las empresas que cuentan con las credenciales ambientales y sociales correctas.

Es sabido que hay quienes eligen fidelizarse o colaborar con compañías que demuestran tener impacto ecológico positivo y sustentabilidad, por ello, una de las tendencias que seguirá creciendo en 2023 es la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Patricia Genelhu, vocera de BTG Pactual, uno de los bancos de inversión más importantes en América Latina, en 2021 se disparó a nivel global la salida de fondos tradicionales y el ingreso en fondos ESG, superando el índice de oferta.

Los mercados europeos y americanos han ganado más fuerza en otras zonas geográficas, con un crecimiento global de 72 por ciento en 2019 y 2020, llegando a 35 por ciento de los activos en 2021.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) asegura que el cambio climático está alterando las economías del mundo y afectando a millones de vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, debido a que son cada vez más extremos, por ejemplo: los niveles del mar están subiendo.

A partir del Acuerdo de París(1), aprobado en 2015, se busca reforzar la respuesta mundial a la amenaza del calentamiento global, manteniendo el aumento de la temperatura durante este siglo, muy por debajo de 2.0 grados Celsius, con respecto a los niveles preindustriales; así también aspira a fortalecer la capacidad de los países frente a los efectos del cambio climático a través de flujos financieros apropiados y un nuevo marco tecnológico.

Este año se espera que las inversiones y los planes relacionados con ESG pasen al centro de las estrategias empresariales.

Esto debería comenzar con la medición del impacto que cualquier negocio está teniendo en la sociedad y el medio ambiente y, posteriormente, aumentar la transparencia, la presentación de informes y la rendición de cuentas.

Clientes y proveedores esperan que las empresas ayuden a afrontar complejos retos sociales y ambientales, al mismo tiempo, a satisfacer a los consumidores, que son más exigentes con sus marcas. Abordar estos desafíos, a través de acciones, significa adoptar un modelo de negocio circular donde nada se desperdicie o ampliar el alcance de las firmas mediante un diseño inclusivo para que puedan acceder a ella personas de toda edad, género y capacidad.

EXPERIENCIA DE CLIENTE OPTIMIZADA, TENDENCIA IMPORTANTE PARA 2023

Además de las actuales exigencias y hábitos de consumo, este año, los clientes seguirán persiguiendo una mejor experiencia por encima de cualquier cosa. Basados en tecnología digital, metaverso, comercio electrónico y más, 2023 experimentará nuevos procesos de elección, compra y uso de bienes y servicios.

Tecnologías como el metaverso, la realidad virtual y aumentada serán de las principales herramientas para crear experiencias inmersivas, donde se utilicen todos los sentidos y estar en varios lugares sin salir del espacio personal.

Otros elementos importantes llegan en forma de motores de recomendación y búsqueda optimizados, los cuales ayuden a elegir qué comprar, y sitios web de atención al cliente online que guíen al consumidor en todo el ciclo de compra. Las palabras clave de este año serán la inmersión y la interactividad.

Pensemos en experiencias metaversales, como las tiendas con probadores y representaciones y vestirnos como avatares de nosotros mismos. Éste es el futuro inmediato de las compras y la costumer experience.

Incluso, la consultora Gartner proyecta que, para 2026, 25 por ciento de las personas pasarán al menos una hora al día dentro del metaverso(2), gracias al factor de experiencias significativas y personalizadas que puede conseguir esta plaza pública digital.

Otras tendencias importantes que vienen en 2023 son: la creación de contenido en tiempo real. La integración del mundo físico y virtual a través de la realidad aumentada y los modelos de venta omnicanal, el diseño de avatares que darán identidad digital y personalizable a cada persona.

ANÁLISIS Y USO DE DATOS, PILARES QUE SOSTENDRÁN LAS NUEVAS TENDENCIAS

El factor central del impulso para el surgimiento de estas nuevas tendencias recae en la generación, fortalecimiento y uso inteligente de datos. Por ejemplo, los usuarios de redes sociales crecieron 227 millones a lo largo del año pasado, alcanzando un total de 4 mil 700 millones, a inicios de julio de 2022.

La base global de usuarios de redes sociales ha aumentado más de 5.0 por ciento en los últimos 12 meses. Esto de acuerdo con el estudio Global Digital 2022 de Hootsuite(3).

¿Para qué sirve este tipo de información? Para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, al momento de planear e implementar una estrategia de venta en las redes, podremos saber mejor a qué público llegar y qué plataforma es la ideal.

