¿Qué son los créditos del futuro y qué beneficios traerán?

Alejandro Monzó, co-CEO de Tangelo

La inclusión financiera digital presenta retos en México, pero también áreas de oportunidad que empresas de diferentes sectores están aprovechando en favor de los consumidores

Los servicios tecnológicos tuvieron un aumento considerable en los últimos dos años, dando pie a nuevas formas de interactuar de manera digital e híbrida y, sobre todo, atendiendo a más personas con necesidades tan diversas. En el sector financiero esto no fue diferente, los productos que se comenzaron a promover atienden a mercados de una manera más rápida y eficaz.

Por ejemplo, antes era difícil acceder a un crédito para quien no contaba con historial crediticio. Actualmente, con herramientas como Lending as a Service, es factible adquirir un crédito de la mano de empresas que ofrecen servicios tecno financieros que se encargan de toda la gestión del crédito —desde la plataforma para desarrollarlo, implementación, ejecución, hasta los servicios de atención a clientes y cobranza—, beneficiando a familias y empresas que también tienen capacidad de pago, pero no cómo demostrarlo.

UNA VISIÓN QUE CONECTA AL AÑO 2030

El Banco Mundial señala que la inclusión financiera es un elemento facilitador clave para reducir la pobreza y promover la prosperidad, además de ayudar a alcanzar siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que están previstos en la agenda del 2030.

Es así como la inclusión financiera digital cobra sentido en México. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 97 por ciento de la población adulta (77.6 millones de personas) tiene la posibilidad de acceder al sistema financiero, pero solo 27.5 por ciento es acreedor de un crédito formal. Menos de la mitad del universo total. Con esto en mente, ¿cómo podemos beneficiar al resto de los consumidores mexicanos?

CRÉDITOS DEL FUTURO, LA RESPUESTA PARA EL MEXICANO

La oportunidad de beneficiar a todos los mexicanos es muy grande, pero el reto también. Encontrar la forma de apoyar a aquellos consumidores y empresas desatendidas es un trabajo que solamente se puede realizar en conjunto y mirando hacia el futuro.

¿Cómo pueden beneficiar los créditos del futuro a los mexicanos? Detengámonos a analizar dos escenarios. En el primero, encontramos a uno de los usuarios más comunes, aquellos que acuden a los supermercados para adquirir productos varios; por ejemplo, hoy pueden hacerse de un electrodoméstico y pagarlo cómodamente gracias a que retailers como Waldo’s cuentan con soluciones que les otorgan líneas de crédito digitales con el respaldo y seguridad de que habrá capacidad de liquidez de su parte. ¿Cómo lo saben? Por el desarrollo de herramientas basadas en el machine learning. En este caso hay dos soluciones que se pueden emplear: préstamos al consumidor y créditos digitales.

En un segundo escenario, se encuentra una emprendedora con el sueño de impulsar su pequeña empresa al siguiente nivel, ya sea ampliando su cartera de productos o capacidad de producción; y con el crédito que se adapte a sus necesidades puede lograrlo. Aquí, entrará en juego su historial crediticio que, si no es la fortaleza de su emprendimiento, podría valerse de un financiamiento de la cadena de suministro, con pagos anticipados a proveedores y pagos atrasados para los clientes; adelanto en efectivo del comerciante, un fácil acceso al efectivo que necesita; o un préstamo basado en activos, en los que estos trabajarán para su negocio.

En ambos escenarios hay propuestas diseñadas para instituciones financieras y no financieras que buscan incluir más datos y tecnologías en sus procesos, pero con una visión incluyente. El Banco Mundial menciona que los servicios financieros digitales, incluyendo los que usan teléfonos, ya funcionan en 80 países, alcanzando una escala considerable. Si a nivel global los resultados son favorables, en México, la esperanza se incrementa gracias a las compañías que usan los datos y técnicas para evitar altas tasas de morosidad y exasperantes procesos para los solicitantes.

Sin lugar a dudas, la fórmula para lograr los créditos del futuro es mediante una combinación única de tecnología de punta, análisis de riesgos y capacidades operativas comprobadas. Es mediante la inclusión financiera digital que será posible seguir reduciendo costos y adaptarnos de manera más ágil a las necesidades de los acreedores, permitiendo ofrecerles préstamos responsables y asequibles, así como sostenibles para los proveedores.