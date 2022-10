Sobre hombros de gigantes

Por Dra. Joaquina Niembro. Profesora-Investigadora, Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana.

El fundador de Virgin, Richard Branson, tiene frases muy famosas, una es: “El éxito no se puede garantizar siguiendo la fórmula de alguien más”. Aun así, es normal que grandes gurús compartan pautas en decálogos, listas o similares en diversos medios como blogs o conferencias. No por ello, pretenden imponer métodos, simplemente comparten lo que les ha funcionado. Es sabido que subirse en los hombros de gigantes permite ver más, más lejos y mejor, yo me permito agregar que es justo reconocer debidamente al gigante.

El ejemplo de los grandes líderes de negocios resulta aspiracional. Es común que las políticas internas de las empresas exitosas se inspiren en formulas validadas. ¿Qué pautas siguen las empresas exitosas? y ¿cuáles son las pautas de las nuevas empresas exitosas? Me refiero a empresas nuevas como aquellas que asumieron un papel responsable en un mundo de recursos limitados y ante el cambio climático, entre otros muchos problemas ambientales y sociales.

Buscando lo que dicen los gigantes, encontré que los discursos de nuestros gurús modernos de empresa son variados como en botica. Algunos más inclinados al coucheo, otros al emprendimiento, unos más directamente a la gestión de empresa, pero todos con puntos en común. Las concordancias vienen en los temas tratados y a continuación ofrezco una compilación que intenta sintetizar algo del saber de los grandes, de forma meramente enunciativa y no limitativa de su saber.

A los temas tratados por reconocidos líderes, mentores, especialistas y gurús como Gates, Hamel, Krugman, Cuban, Cardone, Daymon, Nobriga, entre otros, he agregado el green touch. Me di a la tarea de enverdecer cada tema con un toque asociado a Responsabilidad Social Corporativa, o sostenibilidad o ESG, según corresponde. Así entonces, a continuación, los temas y su complemento verde.

Los grandes recomiendan que el cliente sea la prioridad de la empresa, tener un estrecho contacto con él y entender sus necesidades. Atender la relación y ver más allá de la transacción además de ofrecer un excelente servicio y crecer con las críticas. Agregaré que la nueva empresa necesita ofrecer la mejor información medioambiental, a través de ecoetiquetas, tener claros mecanismos de compensación ambiental y social, ofrecer productos circulares y rechazar en la medida de lo posible la obsolescencia programada.

Respecto a los empleados, las empresas exitosas siempre buscan las mejores oportunidades de desarrollo de su gente, la cuidan y ejercen un buen liderazgo. Ahora bien, las nuevas empresas avanzan para garantizar diversidad e igualdad de oportunidades y retribuciones. Sus mecanismos de reclamación existen, son de fácil acceso y transparentes para los empleados. La capacitación incluye sostenibilidad y como mínimo, ODS. Finalmente, reconocen que es momento de tener y empoderar al CSO.

Los proveedores suelen ser tema olvidado, pero no por ello son menos importantes. Los especialistas que los mencionan recomiendan crecer mutuamente, pagar a tiempo y en un plazo razonable. Por mi parte, considero inmejorable la oportunidad de permear al aliado comercial de la cultura de sostenibilidad de la empresa. Acompañar al proveedor en su migración a mejores prácticas sostenibles tendrá un efecto sinérgico positivo. Evaluar los procesos como un todo y tomar decisiones sistémicas incrementará el valor de la cadena de valor.

A propósito de procesos, los mejores líderes recomiendan a la empresa ejercer un correcto control, dar seguimiento y asignar claramente responsables para ser eficientes y efectivos. Asimismo, en la nueva empresa se debieran rediseñar procesos para evitar desperdicios porque tirar basura es tirar dinero. Y más, el uso y conservación de productos y materiales debiera extenderse e incluir rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar como parte de una estrategia de circularidad.

Los reconocidos mentores no han dejado de lado a la innovación. Mantenerse informado de las tendencias y avances, ser adaptable y resiliente y asumir cierto riesgo son el camino al éxito. A lo anterior sumo que la sostenibilidad es una nueva variable de riesgo que se tiene que tratar como lo que es, una nueva oportunidad de ganancia. Por otro lado, nuevos mercados verdes y socialmente responsables exigen nuevos productos y procesos que se debieran satisfacer.

Ver más allá del dinero, tener créditos sanos, registros financieros detallados, un buen manejo de flujo de efectivo y ahorrar, son consejos de finanzas, que aplican las empresas exitosas. Hoy, no debiéramos dejar de lado que comunicar al cliente el verdadero costo de nuestro producto o servicio, incluyendo los imponderables sociales y ambientales, es un ejercicio de honestidad y aunque no traslademos al cliente el costo, el saberlo permite ver el escenario con otros ojos e incluso posiciona mejor nuestra marca y reputación.

Sobre ética corren ríos de tinta y muchos bytes. Sólo incorporo al discurso, que ser ético incluye no hacer Green washing. Clientes, accionistas, empleados reconocen gato por liebre y lejos de ser una buena estrategia, perjudica a la empresa. Retomando el tema de estrategia, los gurús tienen para dar y regalar. Solo resalto una frase de Gates: “usa tu poder para hacer del mundo un mejor lugar”; esta frase contundente engloba todo lo que la sostenibilidad significa y por ello no puedo agregar nada más.

Nanos gigantum humeris insidentes, enanos de pie sobre los hombros de gigantes. Si las empresas ven más lejos y mejor, y son exitosas, pues aprovechan los consejos de líderes reputados: qué será, si además de lo anterior, deciden atender a la nueva realidad verde y social. Serían empresas competitivas, nuevos hombros para subirse, nuevos gigantes que ayudarían a todos a crecer.

Como al inicio, ahora al final, nuevamente una frase de Branson: “No se avergüence de sus fracasos, aprenda de ellos y empiece de nuevo”. Si no se ha hecho ya, -creo que falta mucho por hacer aún- empecemos de nuevo, subamos a hombros y seamos más sostenibles.