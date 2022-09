Del blindaje de Morena para 2024-2030

Óscar Mario Beteta

Con apenas 11 años de vida, 8 de ellos con registro y 4 en el poder presidencial, el Movimiento de Regeneración Nacional se ha consolidado como partido mayoritario, camina hacia un estatus hegemónico y se blinda para alcanzar esa meta.

Uno de los pasos más firmes que ha dado en esa dirección, es el establecimiento de rígidas reglas a las que deberán ajustarse sus aspirantes a la candidatura presidencial en 2024.

En la reunión de su reciente Consejo General, determinó que todos ellos, quienes y cuantos sean, suscriban el “Proyecto de Nación para profundizar la Cuarta Transformación 2024-2030″, que en octubre comenzará a definirse.

En vínculo con esta disposición estatutaria, está también la obligación de que los presidenciables acepten las encuestas como método para determinar quién será el candidato, lo cual debería dar condiciones de igualdad a todos en la competencia.

El objetivo de imponer esos requisitos, ha dicho la diputada Andrea Chávez, vocera de Morena –a quien el propio presidente López Obrador ha reconocido como una de las mentes más frescas, jóvenes y brillantes–, es evitar que haya “traiciones al partido y a su proyecto”.

El concepto hegemonía, implica la construcción de una supremacía política, económica, social, cultural, geográfica, partidista, ideológica, educativa, por parte de un gobierno o un grupo con el fin de ser el jefe que ha de guiar a un país.

La hegemonía trata de recrearse siempre con base en sus principios y valores originarios. En ese sentido, Morena, legítimamente, tiende a hacer lo propio imponiendo condiciones claras a quienes pretendan ser continuidad de su primera administración federal.

Las acciones de todo gobierno, parten necesariamente de sus ideales, de tal modo que, si Morena se ha posicionado con unas y otros en la mayoría de los puestos de poder político con una amplia aceptación, comenzando por una veintena de gubernaturas, debe encontrar lógico y obligado continuar e insistir en esa ruta.

El de Morena no era y no es un Proyecto de Nación para un sexenio; es, como el de todo partido que llega a conquistar el poder, una propuesta de gobierno que trata de establecerse transversalmente, en todos los ámbitos de la vida nacional, ocupando todo el poder para direccionar el país por todo el tiempo que le sea posible.

Y la mejor manera de mantenerse, es ser el factor de cambio, de mejoría para los más. A lo largo de todo el territorio, las mayorías se han convencido de que Morena es ese agente y han votado por sus propuestas político-electorales. Con ello, el partido ha identificado claramente el camino a seguir.

Sobre la premisa de no sólo no cambiar, sino de dar continuidad y mejorar –para ellos– lo que funciona, no habría margen de equivocación para la dirigencia partidista y su fundador, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por eso, Andrea Chávez subraya que, quienes no estén de acuerdo con el Proyecto de Nación de Morena o no acepten firmar el compromiso de reafirmarlo en 2024-2030, deberán buscar otra opción.

Sotto Voce.- Américo Villarreal asumirá la gubernatura de Tamaulipas mañana, sábado. Con ello, advierten sus colaboradores, empezará una pesadilla para su antecesor, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y uno de sus más cercanos operadores, quien fue el encargado de manejar la comunicación a Felipe Calderón y de Javier Moreno Valle… Más que bien recibida, la norma aprobada por congresistas, para que los trabajadores tengan 12 días de vacaciones al año, en lugar de seis. Empero, la Coparmex sugiere que la mitad de ese nuevo periodo se tome junto y la segunda de manera escalonada… Loable, la labor que hace la diputada María Elena Pérez-Jaén, para que se actúe contra el infame saqueo de que ha sido objeto Segalmex.