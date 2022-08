Relevo en la SEP y elecciones en el Edomex

Hace algunas semanas el presidente urgió a Delfina Gómez, entonces secretaria de Educación Pública federal, a dejar la dependencia para contender por la gubernatura del Edomex. Según sondeos demoscópicos, incluyendo de El Financiero, la maestra Delfina es la figura morenista más conocida por atributos positivos como la honestidad, a pesar del escándalo de cobro de diezmo a empleados municipales durante su gestión en Texcoco entre 2013 y 2015 para financiar labores partidistas vinculadas a Morena.

A partir de ese escándalo, el INE determinó imponer una multa a Morena por 4.5 mdp, al sólo poder acreditar el desvío de 2.2 mdp desde las cuentas del municipio a las del partido. Del desvío de otros 12 mdp, nada. El INE dio vista en septiembre de 2021 a la Fiscalía General del Edomex sobre el desvío de esos recursos públicos municipales durante la gestión de la maestra Gómez, pero la Fiscalía no investigó nada. Por lo tanto, Delfina Gómez no está registrada como persona sancionada para efectos electorales; el congreso del Edomex, de mayoría morenista, no va a investigarla ni su órgano auditor, ni el fiscal estatal ni el federal harán investigaciones por cohecho ni peculado, y la maestra Gómez no será inhabilitada. ¿Algo tendrá que ver que el presidente López Obrador haya dicho textualmente que Delfina y él son como gemelos?

Delfina llega a contender por la gubernatura del Estado de México como preámbulo para la elección federal de 2024. En el Edomex, Morena tiene mayoría en las preferencias de la gente frente a otros partidos; es un estado donde siempre ha gobernado el PRI, pero donde desde 2015 perdió la mayoría en el Congreso.

La gente del Edomex trabaja mucho, pero produce y gana poco. Tiene buenos niveles de enrolamiento escolar hasta secundaria, pero sexenio tras sexenio las promesas de convertirse en un polo de desarrollo y bienestar, de investigación y ciencia, se quedan cortas.

Es la segunda economía del país, con una importante vocación manufacturera. Gracias a la recuperación del sector, el Edomex está a un tris de regresar a sus niveles prepandemia en la actividad económica. Tarde pero seguro. Tiene casi 17 millones de habitantes y aporta el 10% a la producción nacional. Sin embargo, sus altos niveles de pobreza y la insuficiente creación de empleos formales impiden insertar a sus jóvenes a un mercado laboral que ofrezca empleos de calidad.

Respecto a la seguridad pública, que el gobierno de Alfredo del Mazo prometió atender pero que la presencia del crimen organizado, la existencia de 125 policías municipales sin un mando único y una geografía cortada por la mitad por la CDMX, dificultan mucho la labor de prevención, coordinación y profesionalización. Y para colmo, nueve de cada diez delitos no se denuncian en el estado… como en el resto del país.

El paso de Delfina Gómez por la SEP duró la mitad de lo que duró su encargo como alcaldesa de Texcoco. Deja, sin duda, pendientes muy urgentes en la dependencia, que tendrán un impacto de largo plazo: menos de 33 millones de niñas y niños inscritos en el ciclo escolar 2021-2022, cuando en 2015-2016 la matrícula era de más de 35 millones; la mayor deserción escolar está ocurriendo entre hogares de menores ingresos. Además, este gobierno en su afán por dar becas universales, descobijó a los alumnos de primaria para atender los de mayores niveles educativos, que generalmente no provienen de los hogares más pobres.

Según la propia SEP, los niños no regresan a clases por temor: a los contagios, a las condiciones precarias, a la inseguridad. A dos años y medio del inicio de la pandemia, apenas estamos vacunando a menores de 7 años. Vamos tardísimo en la prevención de enfermedad grave. Año con año, el enorme presupuesto de la SEP –tres veces mayor que el de Sedena– está mal planeado, y acaban incrementándolo sobre la marcha, lo cual explica fallas importantes, como el retraso en los pagos a maestros de inglés, por ejemplo.

El reto más importante para la SEP es el de mejorar la calidad de la educación. No basta con proponer la cocreación de planes de estudios con los maestros; urge aprender de la experiencia y entender que el modelo descentralizado para la educación en México no funciona. Prueba de ello es la petición de la diputada Gabriela Martínez, de Morena, de federalizar el programa de inglés, o que la CDMX, única entidad cuya política educativa se gestiona desde la SEP, también sea la única con niveles aceptables de enrolamiento escolar y calidad educativa.

El ciclo escolar 2022-2023 inicia en una semana, y lo hace con mucha incertidumbre; y no lo digo sólo por el nuevo plan de estudios que se empezará a pilotar a partir de octubre, una vez iniciado el curso, sino porque llega Leticia Ramírez, con experiencia en la representación magisterial y en la atención a la ciudadanía, pero sin haber dado clases en aulas en más de 20 años y sin una sola credencial en diseño educativo.