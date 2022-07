Datos y visualización, el futuro de las empresas

Las ideas más poderosas trascienden a través de la historia. En el siglo XVII, el filósofo inglés Thomas Hobbes dijo una frase que, hasta nuestros días, tiene vigencia: “La información es poder”. En pleno siglo XXI, ésta –a través de los datos y la visualización de ellos– hace la diferencia en las empresas para que perduren.

Hoy, tener información de primera mano, propia y personalizada, no es un lujo ni es un valor agregado, es una necesidad para las compañías. El complemento llega con la visualización, que permitirá identificar tendencias y darle las herramientas, a distintos equipos, para desbloquear nuevas oportunidades de negocio.

Los datos, y toda la información que se genera desde ellos, son tan relevantes que representan el catalizador dentro de la transformación digital de las compañías. Ejemplo de ello es que, en 2018, las empresas a nivel mundial destinaron 1.3 billones de dólares(1) –poco más que el equivalente del PIB de México– para modernizar su negocio e implementar nuevas tecnologías.

Pese a la elevada inversión, 70 por ciento de estas iniciativas fracasó. Entre los distintos factores que llevaron a que la transformación digital no cumpliera su cometido está que se priorizó la financiación en tecnología sin crear una cultura de datos que las respaldara(2).

La información de esta naturaleza no sólo trae beneficios en ingresos y utilidades, sino también permea al activo más importante de cualquier empresa: los colaboradores. La capacidad de explorar, comprender y comunicarse con los datos, lo que conocemos como la alfabetización de estos, trae consigo mayor satisfacción y retención de talento.

Sólo 47 por ciento de los empleados dice que le han ofrecido entrenamiento en esta materia por parte de su organización. Sin embargo, casi 80 por ciento comenta que es más probable que se quede en una compañía en la que se le capacite lo suficiente para las habilidades de datos que necesita, de acuerdo con una investigación de la consultora Forrester(3).

Para 2025 está previsto que siete de cada 10 empleados utilicen datos en gran medida en su trabajo, frente a un 40 por ciento en 2018.

En el camino a recorrer, también hay retos; uno de los más importantes es la brecha de habilidades digitales. En México, sólo 20 por ciento de la fuerza laboral considera tener habilidades digitales avanzadas en ciencia de datos, administración de base de datos y análisis(4).

Los números, y la realidad, se vuelven más adversos si se toman de referencia asuntos como cifrado y seguridad cibernética o inteligencia artificial, donde 14 de cada 100 personas dicen tener conocimientos avanzados sobre el tema(5).

Esta es una oportunidad para que las empresas ayuden, a sus mismos colaboradores, a transitar de manera más acelerada hacia modelos de trabajo cada vez más digitales.

Para romper esa brecha se pueden aprovechar las comunidades de aprendizaje, invertir en las nuevas generaciones y usar plataformas de análisis integral eficaces, seguras y flexibles.

“La información es poder” y, junto a los datos, es el camino a la innovación, a clientes satisfechos y a la atracción y retención del talento más valioso para las compañías.

Francisco Muñoz Perroni es vicepresidente regional de Tableau.

