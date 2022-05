Inteligencia Colaborativa: La nueva Ventaja Competitiva

Por Juan Mateo* y Alex Olhovich**.

Inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, metaverso, NFT’s… Conceptos cada día más complejos y amenazantes para todos aquellos negocios que están inmersos en las transformaciones sucesivas que nos depara un mundo en constante evolución.

En una desesperada, pero comprensible decisión, algunos comienzan a buscar altos ejecutivos que sepan de lo nuevo para contratarlos y así implementar ese conocimiento en sus equipos. En otros casos, adquieren empresas para “inyectar” al resto de la organización su ADN de innovación.

Cualquiera que sea la reacción ante esta abrumadora realidad, sin duda, será mejor que la parálisis; sea esta provocada por el absoluto desconocimiento para saber qué sigue o simplemente por miedo a lo desconocido.

Lo que es un hecho irrefutable, y una clara consecuencia de lo anterior, es que los negocios cada día duran menos. Si en los años 60′s tenían una vida media de 60 años, hoy apenas alcanza los 20 años.

Sobretodo, porque los cambios y avances tecnológicos que vivimos vienen siempre acompañados de uno o varios nuevos jugadores que nadie considera hasta el día en que te roban el pastel. Tal es el caso de los tan nombrados, Airbnb, Uber, Netflix, Tesla, etc., y muchos otros que han demostrado que ninguna industria, por sólida que parezca, tiene el futuro asegurado.

Esto apenas ha comenzado, pues los retos son cada día más difíciles. Y como no tenemos una herramienta válida para adivinar el futuro, y nunca existirá, debemos encontrar la palanca que nos permita competir dentro de los tsunamis a los que nos vamos a enfrentar. Como decía Jack Welch: “Si no tienes una ventaja competitiva… ¡No compitas! Aunque, quizá, la frase deberíamos modificarla y expresarla así: “Si no tienes una ventaja competitiva… ¡Créala!”.

La cuestión es si en el mundo que someramente hemos descrito, dicha ventaja competitiva es posible crearla y mantenerla en el tiempo; la respuesta es que sí, y su nombre es “Talento”. Pero, a diferencia de otras épocas, ya no solo es tener buenos talentos individuales, pues nadie, por muy inteligente y preparado que esté, sabe a ciencia cierta hacia dónde debemos ir. Ahora, necesitamos talentos capaces de colaborar unos con otros para encontrar las respuestas adecuadas.

Más fácil de lo que podíamos suponer, pero más difícil de lo que parece.

El mundo corporativo es muy competitivo; no solo hacia fuera, sino en su interior. Su estructura piramidal provoca que la mayoría de los profesionales que trabajan en una misma empresa compitan entre sí para llegar a lo más alto posible. Es decir, individualismo y egoísmo frente a grupo y colaboración.

Ante esta situación muchos creen que cambiando solamente la actitud de las personas la colaboración será un hecho: craso error.

La Inteligencia Colaborativa vamos a tener que desarrollarla en entornos con alto grado de incertidumbre y esto siempre provoca conflictos (diferencias de visión, de interés, de opinión, etc.), los cuales son absolutamente necesarios si queremos avanzar y aprovechar el talento de todos para crear nuevas posibilidades que nos permitan competir; sin conflicto es muy difícil avanzar. Por todo ello, la receta del éxito para conseguir un alto grado de Inteligencia Colaborativa es convertir la colaboración en un Valor institucional de obligado cumplimiento y dotar a nuestros profesionales de 2 herramientas fundamentales: la capacidad para gestionar conflictos y la capacidad para generar acuerdos. Dicho más claramente: Yo gano y Tú ganas. Solo así es posible que el individualismo y el egoísmo que mencionábamos se dé cuenta de que es la única fórmula por la que, a partir de ahora, cada individuo podrá conseguir aquello que desea.

La única certeza que podemos considerar es que o somos colaborativos o no seremos.

*Juan Mateo. Director de la Cátedra “UFV-Instituto Superior de Negociación” (Universidad Francisco de Vitoria - Madrid). Presidente de “EyeKnow Films” - Autor del libro “Mas Kant y Menos Trump: La decisión de negociar”.

**Alex Olhovich. VicePresidente de Recursos Humanos Grupo Televisa. Presidente de Amedirh, Presidente de Comité RH CMN, Presidente de Éntrale, Miembro Comité de ENACTUS.