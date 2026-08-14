La nueva era del usuario multibanco

Durante años, una parte de la conversación sobre el futuro de los servicios financieros se construyó alrededor de una pregunta: ¿las fintech reemplazarán a los bancos?

Hoy sabemos que esa no era la pregunta correcta.

La verdadera transformación no consiste en definir quién ganará esa competencia, sino en reconocer que los clientes están cambiando la forma en que administran su dinero. Estamos entrando en una era en la que será cada vez más común que una persona tenga su nómina en un banco, invierta en otro, solicite un crédito con una fintech, utilice una billetera digital para sus pagos cotidianos y administre todo desde distintas plataformas.

En otras palabras, estamos evolucionando hacia un entorno multibanco, donde las personas dejarán de depender de una sola institución para construir un ecosistema financiero que responda mejor a sus necesidades.

México tiene condiciones para avanzar en esa dirección. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 señala que 76.5% de la población adulta cuenta con al menos un producto financiero formal, su nivel más alto desde 2015. Esto refleja un sistema financiero más robusto con una base de clientes con expectativas más elevadas en términos de accesibilidad, personalización y experiencia.

Mientras las fintech demostraron que era posible simplificar procesos, diseñar desde la experiencia del usuario y responder con mayor velocidad a necesidades específicas. También elevaron las expectativas de los clientes, que hoy ya no comparan a un banco únicamente con otro banco, sino con las mejores experiencias digitales que viven todos los días, acelerando una conversación que la industria financiera necesitaba.

La banca, por su parte, aporta capacidades que se construyen con el tiempo: infraestructura, conocimiento del cliente, experiencia en la administración de riesgos, protección de la información y, sobre todo, relaciones de confianza capaces de acompañar decisiones financieras de largo plazo.

El cliente no quiere elegir entre una experiencia bancaria o una experiencia fintech. Quiere resolver una necesidad de la forma más sencilla, segura y personalizada posible. Espera abrir una cuenta en minutos, realizar una transferencia sin fricciones, acceder al crédito adecuado cuando lo necesita y contar con asesoría cuando enfrenta decisiones financieras importantes.

El aporte de la banca va más allá de ofrecer productos individuales. Su fortaleza está en convertirse en un verdadero “one stop shop”, donde el cliente puede encontrar, de forma integrada y sencilla, las soluciones financieras que necesita en cada etapa de su vida: desde su primera cuenta mientras estudia, el crédito para un automóvil o una vivienda, hasta seguros, inversiones y herramientas para hacer crecer su patrimonio.

En Scotiabank entendemos que la tecnología no sustituye la relación con el cliente, la fortalece. Buscamos utilizar las capacidades digitales para simplificar las operaciones cotidianas y permitir que nuestros especialistas dediquen más tiempo a comprender las metas financieras de cada persona y acompañarla en las decisiones que realmente generan impacto.

Los próximos años no estarán definidos por la competencia entre bancos y fintech, sino por la capacidad de colaborar, integrarse y generar experiencias que respondan a un consumidor cada vez más conectado y exigente.

En la era multibanco, el liderazgo no será de quien concentre más productos, sino de quien genere más confianza, ofrezca la mejor experiencia y acompañe al cliente en cada etapa de su vida financiera.