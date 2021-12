Tendencias de ecommerce y métodos de pago a tener en cuenta en 2022

Con cada año que pasa, el comercio electrónico gana más fuerza en México y los consumidores digitales, a su vez, se vuelven más exigentes y demandan procesos de compra seguros, prácticos y eficientes. Los métodos de pago son una parte clave de este exitoso proceso de compra y se espera que algunas innovaciones relacionadas con esto se vuelvan aún más populares en 2022.

La primera innovación que podemos destacar está relacionada con la seguridad, que es una de las principales demandas de los consumidores y comercios que quieren evitar pérdidas con chargeback. Es por eso que el 3DS 2.0, una versión actualizada de un sistema de seguridad para pagos online, debe destacarse el próximo año. La solución utiliza diez veces más datos durante el flujo de comunicación entre el tarjetahabiente, el establecimiento comercial y el emisor de la tarjeta, asegurando la verificación de la identidad del tarjetahabiente de una manera más asertiva evitando, así, posibles fraudes.

Además, la experiencia del consumidor con 3DS 2.0 es más simple y sin fricciones. Originalmente, los consumidores eran redirigidos a una página diferente donde tenían que completar sus datos personales para garantizar su autenticidad y completar la primera compra 3DS. Afortunadamente esto ha evolucionado y ahora, muchos emisores de la tarjeta completan automáticamente los datos de los titulares de la tarjeta y todo lo que el consumidor tiene que hacer es ingresar un código recibido por mensaje en el teléfono celular para efectuar el pago. La pandemia ha acelerado el proceso de adopción de 3DS que definitivamente puede ayudar a impulsar el mercado online en México.

Si la seguridad es un diferencial importante en el proceso de compra, la conveniencia también es una demanda de los comercios que quieren captar más compras, y de los clientes, que eligen marcas y tiendas que ofrecen procesos de compra más simples y confiables. Es por eso que CoDi, una plataforma que realiza transferencias instantáneas de fondos las 24 horas del día creada por el Banco de México, está siendo muy promovida por el gobierno. La ventaja de este servicio es que para el comerciante no tiene costo per se, además de un alto nivel de seguridad, ya que no permite contracargos (chargebacks). Actualmente, la afiliación a CoDi es muy baja, menos del 2 por ciento, pero la previsión es que este método de pago pueda crecer de manera importante este año.

Pay by Link es también otra solución que ha ayudado mucho al pequeño comerciante (y algunos no tan pequeños) a comenzar a operar online y es otra tendencia que seguirá para 2022. La mayoría de comerciantes que aún no tenían presencia digital veían las ventas online como una alternativa para poder seguir con sus negocios activos y sobrevivir durante la pandemia. Sin embargo, hubo un desafío de ambos lados, del pequeño comerciante que no sabía cómo operar con métodos de pago online, y también del lado de los clientes, que a menudo no tenían una cuenta bancaria. Ahí es donde Pay by Link ganó espacio, ya que el comerciante solo necesita realizar un simple registro para que tenga acceso a la forma de pago y un panel de información con todos los datos de ventas. Además, el pago se puede realizar con tarjeta de crédito o en efectivo con un voucher.

Por último, pero no menos importante, las ewallets también se han convertido en un método de pago un poco más importante, ya que ofrecen una sensación de seguridad, especialmente para los consumidores que no desean proporcionar la información de su tarjeta en sitios web en los que no se puede confiar. Todavía hay pocos ewallets en el mercado, como Mercado Pago y RappiPay, pero cada vez aparecen más opciones nuevas.

El próximo año consolidará aún más los hábitos de compra online surgidos de la pandemia y, en consecuencia, los métodos de pago se diversificarán a favor del comerciante y cliente cada vez más exigente. Sigamos de cerca.