¿La inflación pega más a pobres que a ricos?

Tyler Cowen, profesor de Economía de la Universidad George Mason

Al tiempo que la inflación aumenta a su paso más rápido de las últimas cuatro décadas, los economistas debaten qué grupo es el que más la padece: ¿los pobres o los ricos? Este tipo de pregunta no es fácil de responder, especialmente cuando las tasas de inflación habían sido tan bajas en los últimos tiempos y los datos sólidos tan escasos. Tampoco resulta obvio cómo comparar exactamente las pérdidas de los pobres con las pérdidas de los más ricos. No obstante, los argumentos sugieren que son los pobres, como casi siempre, quienes reciben el peor golpe.

Un factor importante: los pobres son el grupo socioeconómico que tiene más dificultades para comprar una casa, y los bienes raíces parecen ser una de las mejores coberturas contra la inflación. En tiempos recientes, los precios de las propiedades inmobiliarias en Estados Unidos se han disparado, incluso durante el reciente período inflacionario.

Por su parte, los alquileres han ido aumentando a un ritmo rápido, debido a la combinación de una demanda creciente y una oferta limitada. Los mayores perdedores serán los pobres. Y si las personas más pobres están tratando de vivir en un lugar relativamente próspero, tal vez para disfrutar de una futura movilidad económica para ellos y sus hijos, el aumento de la renta consumirá una parte importante de sus ingresos.

Otra clase de activos que ha aumentado de valor recientemente es la criptografía. A pesar de que no hay buenos datos sobre quién está comprando criptografía, es probable que los pobres también estén subrepresentados aquí, aunque sea solo porque tienen menos ingresos disponibles.

El alza de los precios de las criptomonedas se debe principalmente a factores incidentales a la inflación actual de los precios minoristas, pero se aplica un punto más general: los pobres tienen una parte desproporcionada de sus activos en efectivo puro, que no tiene potencial para la apreciación del precio y se ve fuertemente afectado por la inflación.

Por otro lado, los pobres también ahorran menos porque gastan un porcentaje relativamente grande de sus ingresos en necesidades básicas. Eso significa que tienen amortiguadores más pequeños contra muchos tipos de cambios e incertidumbres, incluidos los de la inflación.

Algunos investigadores se han referido a la inflación como un “impuesto regresivo al consumo”, porque los saldos de efectivo son a menudo el camino hacia el consumo para los grupos de ingresos más bajos. Las personas más pobres también tienen menos probabilidades de tener cuentas de administración de efectivo y otras tenencias de activos que podrían aislarlas parcialmente de las pérdidas de la inflación.

Hay algunos factores compensatorios que indican que los pobres pueden tener protección contra el alza actual de precios. Por ejemplo, las habitaciones de hotel, los autos nuevos y usados, los autos de alquiler y la gasolina han experimentado aumentos especialmente altos, en tanto que es menos probable que los pobres gasten en esos artículos.

Sin embargo, incluso en eso, hay ambigüedad. Los pobres compran menos automóviles que los ricos, pero también compran automóviles de menor calidad y les resulta más difícil posponer la compra de un automóvil durante algunos años cuando no desean pagar un precio más alto. Este es otro ejemplo más del hecho de que los pobres pueden tener más dificultades para hacer ajustes en un entorno inflacionario.

Probablemente el argumento más fuerte a favor de la noción de que los pobres se ven menos afectados por la inflación es que la inflación puede, en algunas circunstancias, reducir el valor real de la deuda. Si los precios suben un 7.0 por ciento y sus ingresos aumentan un 7.0 por ciento, de repente sus deudas, que normalmente se fijan en valor nominal, valen un 7.0 por ciento menos.

Este mecanismo es potente, pero supone que los salarios reales se mantienen a la par con la inflación. En este momento, los salarios reales están cayendo y, con una inflación más alta, es posible que continúen en ese camino. Además, muchas personas pobres refinancian sus deudas durante períodos de tiempo más prolongados. Pagar esas deudas eventualmente será más barato en términos ajustados a la inflación, pero no en el corto plazo.

Mis argumentos son enfocados en EU, pero en otras partes del mundo la correlación general es que la alta inflación y la alta desigualdad de ingresos van de la mano. La correlación no es causalidad, pero esos números no resultan útiles para cualquiera que desee argumentar que la inflación es un camino hacia una mayor igualdad de ingresos. ¿Acaso los niveles estratosféricos de inflación han hecho mucho por los pobres en Venezuela y Zimbabue? Por otro lado, si la pregunta es qué grupo se beneficiaría de una mejora en los niveles de vida impulsada por tasas de inversión más altas, como podría resultar en un período de estabilidad, son los pobres, no los ricos.

Los efectos de la inflación son numerosos y complejos. No se puede decir definitivamente que la inflación perjudique a algunos grupos de ingresos más que a otros. Sin embargo, está claro que, para los pobres, la inflación no es un asunto trivial.