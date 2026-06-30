Trabajo conjunto fortalece a la Frontera Chica

La consolidación económica de nuestra zona fronteriza exige dejar de lado las diferencias políticas para priorizar el desarrollo y el bienestar de nuestra gente.

En Miguel Alemán, Tamaulipas, entendemos que la gestión pública moderna no puede operar de forma aislada; el verdadero avance se logra cuando sumamos esfuerzos entre el municipio, el Estado y la Federación para traducir las políticas públicas en beneficios tangibles e indicadores positivos.

La reciente visita de trabajo de la secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Dra. Silvia Casas González, y del subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Mtro. Emanuel Reséndez Gómez, confirma que la coordinación institucional es el motor más eficiente para dinamizar nuestra economía local.

Más allá del asistencialismo tradicional, estas acciones conjuntas se diseñan bajo una óptica de rentabilidad social e infraestructura para la competitividad.

En materia laboral, la puesta en marcha de la Primera Jornada del Empleo en Miguel Alemán funciona como un catalizador directo para disminuir la informalidad laboral y retener el talento técnico en la región.

Al vincular de forma transparente a los buscadores de empleo formal con las unidades económicas locales y regionales, fortalecemos el tejido productivo y elevamos la certidumbre para la atracción de nuevas inversiones privadas.

Por otra parte, la entrega de infraestructura básica de asistencia social, orientada al almacenamiento y abasto de agua potable, atiende una necesidad logística fundamental para nuestras familias y microempresas locales.

Un municipio con servicios fortalecidos y certidumbre hídrica es un municipio más atractivo para el comercio y el emprendimiento.

Bajo la directiva que impulsa el gobernador del Estado y el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, Miguel Alemán mantendrá las puertas abiertas a todas las dependencias que busquen sumar al desarrollo.

Nuestro compromiso con los ciudadanos es inquebrantable: seguiremos gobernando con el trabajo y la constancia que nos identifican, consolidando un entorno de estabilidad financiera, empleo formal y prosperidad para toda la Frontera Chica.