2021: un año que deja muchos pendientes

Está por terminar el segundo año de pandemia, la expectativa era que con la aparición de las vacunas dejaríamos atrás momentos difíciles de salud y de economía. Sin embargo, esta pandemia ha resultado ser más compleja de lo esperado, nuevamente el mundo se enfrenta a una elevación de los casos derivado de una nueva variante del COVID ahora denominada ómicron. Es necesario revisar lo que ha acontecido en el mundo y las respuestas que se van perfilando, 276 millones de infectados y 5.3 millones de fallecidos, en México 3.9 millones de infectados y 298 mil fallecidos. Esto compara con China con una población once veces mayor que la de nuestro país, en donde las cifras de infectados son de 113 mil y 4,849 fallecidos. Las diferencias derivan de un sistema de salud más amplio y eficiente y de una sociedad que no se dejó llevar por el canto de las sirenas y ha mantenido cerradas las fronteras, a lo que se sumó la decisión de no abrir sino hasta que se encuentre un fármaco que permita curar la enfermedad, lo cual está a punto de ocurrir en ese país. El resto del mundo ha sido mucho más flexible, permitiendo la apertura de fronteras, incluso alentando los viajes, lo que ha redundado en una propagación más rápida de las nuevas variedades del virus.

En esta revisión de la agenda 2021 se observa la insuficiencia e ineficiencia del sistema de salud para enfrentar una pandemia como la que hemos estado enfrentando, aun cuando la vacunación logró desplegarse en todo el territorio de manera eficiente, el sistema de salud mostró sus debilidades y la transmisión del virus se mantuvo. El eslabón más débil fue la atención hospitalaria, mostrando su ineficiencia para atender de manera adecuada a los infectados, lo que derivó en una mortandad de 7.6 por ciento sobre el total de infectados. En esta perspectiva un pendiente para el país es reestructurar el sistema hospitalario, dotándolo de más recursos en varias dimensiones, en primer lugar, para dar tratamientos oportunos en sus instalaciones, restructurando los hospitales regionales, dotando de mayor personal a los existentes y abasteciéndolos de los medicamentos necesarios. Esto que parecieran ser verdades de Perogrullo, pero cuando uno analiza las estadísticas de atención, observa que los médicos están mal pagados y se les exigen cargas realmente excesivas, lo que resulta en descuidos y atenciones mal diseñadas.

Esto deriva como argumenta José Ángel Gurría, de que “México tiene un Estado chiquito que no le permite actuar en una emergencia”. En esta perspectiva el pendiente más grande de 2021 fue que no se realizó la reforma fiscal que se requiere para dimensionar adecuadamente al Estado, queremos tener los servicios públicos del nivel de Europa, pero contamos con unos ingresos estatales comparables con los más bajos del mundo, los países escandinavos, Francia e Italia arriba del 40 por ciento del PIB, el resto de los países europeos arriba del treinta por ciento, y México sólo 17 por ciento. En esa perspectiva tenemos que aprender a dimensionar adecuadamente las políticas, si queremos tener servicios públicos de primer mundo se requiere dotar al Estado de mayores recursos, aquellos que sean necesarios para tener salud, educación e infraestructura similares a lo que tienen los países europeos.

El otro gran pendiente del país es la infraestructura y la seguridad pública, ambas se complementan. El número de accidentes de transito en carreteras derivan de una falta de actualización de la infraestructura del país, no logramos en 2021 reducir el número de accidentes carreteros, se incrementaron derivado de la falta de mantenimiento, tanto en el norte, como en el centro y el sur del país. A lo que se sumo un incremento en la violencia en todo el país, alcanzando los 30 mil, esto parece inaceptable. A esto se han sumado el problema de los migrantes, que han desarrollado nuevas formas de organización, como dice Eduardo Torre Cantalapiedra, como son las caravanas, que les ha permitido protegerse, hacer más visible los procesos de migración y ha llevado a que el gobierno adopte posiciones diferentes frente a este tránsito de personas. Sin embargo, el gobierno mexicano ha dejado pendiente un acuerdo migratorio con los Estados Unidos, cuyo gobierno ha rehuido un compromiso que de soluciones a esta nueva ola de migración. Esto ha dejado a México en la práctica como un tercer país seguro para contener la migración hacia el norte.

Esto ha complicado la configuración del mercado laboral mexicano, en donde al desempleo, la informalidad se ha venido a sumar la migración. Un pendiente enorme para el país es el reordenamiento de este mercado, las políticas para hacer frente a la informalidad han sido insuficientes. Se ha dejado que en todas las ciudades del país se propague el comercio informal, lo cual da muestra de la debilidad institucional. En esta perspectiva llegamos al final del año y los principales problemas estructurales de la economía, parecen haberse profundizado por la falta de un cambio en la política económica para reordenar a la economía mexicana.