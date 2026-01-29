Turismo de lujo continúa en expansión

No es novedad que Los Cabos, Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y ahora Ciudad de México (CDMX) sigan en el top de destinos con mayores ocupaciones entre los principales destinos del país.

Lo realmente importante del año que inicia es la inercia que México tiene a través de sus distintos destinos top, misma que genera entre inversionistas la continuidad de inversiones con las cuales se sumarán hacia 2030, más de 17 mil cuartos hoteleros.

Y no sólo eso. 56% de la oferta que viene hacia 2027 está concentrada en el segmento de lujo y 17% de alta escala, de acuerdo con el reporte Lodging performance highlights al tercer trimestre de 2025, generado por el área de Value & Risk Advisory and Hotels & Hospitality de la firma JLL México.

Lo detallado en el documento luce hasta cierto punto paradójico: proyectos en construcción cuando el mercado viene de un año lento por su desempeño en playas que les ha dejado un comportamiento flat, comparado con lo que distintos destinos del país alcanzaron entre 2019 y 2024.

Sin embargo, visto en perspectiva el negocio de la hospitalidad sigue estando en un buen nivel entre los inversionistas, que adicional al impacto que generará el Mundial de fútbol FIFA 2026 siguen viendo el potencial del mercado particularmente en destinos enfocados al lujo.

Tampoco puede dejarse de lado cómo en el turismo de ciudad, CDMX, San Miguel de Allende, Oaxaca y otras metrópolis genera euforia por el despunte de las tarifas y la llegada de marcas globales interesadas en sumar a la creciente oferta de proyectos con branded residences.

El origen de esta evolución también puede entenderse por las altas tasas de ocupación, que hasta final de año lideraban Riviera Maya y Vallarta.

En consecuencia, la incorporación de nuevos cuartos de hotel hacen destacable que Los Cabos sea el mayor receptor de oferta con 4 mil 394 nuevas habitaciones, Riviera Maya con su alto portafolio de cuartos de hotel (71 mil 980 cuartos) sumará 3 mil 813 y que CDMX con más de 40 mil habitaciones, integre 3 mil 235.

Lo que ocurre en la metrópoli es fiel reflejo del impacto de eventos de corte internacional como la Fórmula Uno, donde las tarifas promedio por noche de hotel han llegado a topes de $500 dólares, lejos de los más de mil de Los Cabos, pero cercano a un nuevo límite no visto antes.

Esta señal es la que atrae del lado de las marcas hoteleras en Ciudad de México a Motto by Hilton en la Condesa, Grand Hyatt City Santa Fe, Hilton Garden Inn Polanco; a Kimpton Tres Ríos, Rixos, The Ritz Carlton y a Grand Hyatt en Cancún y Riviera Maya; así como a Raffles La Ribera, Hyatt Zilara y Aman Resorts, entre otros a Los Cabos.

Todas son apuestas distintas que buscan aprovechar el momento de los destinos y la demanda por producto orientado al lujo.

A nivel de compradores e inversionistas, la alta demanda y tarifas récord han hecho que estén dispuestos a pagar precios interesantes por propiedades residenciales, como hoy figuran en el pipeline los desarrollos que llevarán las marcas Thompson, Banyan Tree, Armani Residences, Náutica, The Ritz-Carlton All Inclusive, St- Regis, Aman, Waldorf Astoria, W y Pendry Residences, entre otras.

Bajo estas verticales la hospitalidad se prepara como otros segmentos del real estate, a un interesante y sofisticado proceso de expansión.