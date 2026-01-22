El regreso de las oficinas

Los números con que el mercado corporativo cerró el año pasado dan señales de lo que se espera en el 2026.

Regresar al mercado de la Ciudad de México (CDMX) es un camino indispensable para entender la forma en que las oficinas respondieron en indicadores como precios, tasa de disponibilidad y niveles de absorción.Con lo alcanzado en estos indicadores los retos de la recuperación, en especial la absorción neta anual a diciembre, que llegó a 247 mil m2 equivalente a un incremento de 39%, define un momento de recuperación.Si bien esto no alcanza aún los niveles pre pandemia, sí se puede visualizar un momento distinto en un mercado que con un inventario de 7.41 millones de m2, aún tiene por delante colocar 1.3 millones de m2.

¿Cómo lo hará? Es la pregunta con múltiples respuestas que explican los detalles del comportamiento del mercado de cara a algunos puntos presentes.

Por una parte, si bien la tasa de nuevas construcciones sigue a la baja, de acuerdo con reportes del período de CBRE México y Cushman & Wakefield México, actualmente se construyen 7 edificios que sumarán 213 mil m2 de espacios nuevos.

Se trata de lo que se edifica en proyectos como Reforma 445, Antara II SOM, Park Hyatt y Carso III.Esta inercia tiene un punto de partida en una tasa de disponibilidad promedio de 17.6%, con una tendencia a la baja, además de que la industria se ha empezado a observar cómo sólo 7% de los edificios vacantes clase A en el mercado ofrecen disponibilidad a partir de 9 mil m2.Es la demanda de grandes usuarios, que preferentemente toman espacios en obra gris, con la diferencia de que ahora muchas buscan que el tiempo de adecuación y ocupación sea menor que en el pasado.

Empresas como AT&T y Metlife, que en 2025 renovaron contratos de arrendamiento; Stripe Payments, Netflix y Mercado Libre que se reubicaron y PWC que pre arrendó en Reforma 445 en construcción dan fe de las razones que mueven al mercado.

Otro aspecto relevante del retorno cooperativo es el impacto del modelo híbrido de trabajo que ha incrementado a 4 días promedio el modo presencial. Dado que llegó para quedarse es importante considerar su peso en la demanda de espacios cerrados.

De acuerdo con la red de consultores CREX, el tamaño promedio de oficinas en espacios cerrados subió de 550m2 en 2024 a 680m2 en 2025.

Estas variables se han visto reflejadas en el comportamiento de los precios de renta por m2 con un valor promedio de $23.38 dólares. Sin embargo, en los corredores Lomas Palmas, Polanco y Reforma, ubicados en el denominado Centro de Negocios (CBD), que concentró 62% del total de las operaciones del mercado al cierre de año, se ha visto una recuperación además de ser la zona donde se ubican los nuevos proyectos.

Basta recordar que hace 10 años 44% de las transacciones eran en los corredores centrales, hoy 54%. Señal de la necesidad de nuevos proyectos.

Por ende, en la industria crece la perspectiva de que el actual es un momento de oportunidades donde los usuarios de tecnología, servicios financieros y despachos legales marcarán la pauta.

Históricamente el mercado de CDMX donde el inventario en todas sus clases (A, B y C) acumula un inventario total 10.7 millones de m2, pero si la demanda e inercia continúa, pudiera ser la antesala de un ciclo diferenciado donde la reconversión factible regrese a las zonas centrales el producto que se adecue a las necesidades de los usuarios.

Tome nota de que 40% de los proyectos en construcción están pre arrendados y el resto estará en el mercado especulativo, a la espera de responder a la demanda de espacios más flexibles, eficientes y centrados en la experiencia humana.

Tal y como la firma de arquitectura Gensler define: oficinas ad hoc a las tendencias actuales: un activo estratégico para atraer talento, fortalecer la cultura y generar valor real para las organizaciones.