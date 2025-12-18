Retail y el comprador híbrido

La semana previa compartimos la nueva etapa de recuperación de los centros comerciales, una primera parte que no reflejó el punto de quiebre en que entró el negocio tradicional en 2020, a partir de las restricciones sanitarias y el cierre obligatorio.

En consecuencia, entre 2019 y 2024 el negocio experimentó distintos cambios que desafiaron a los participantes del mercado, muchos de los cuales venían de menores flujos de compradores, la escalada en niveles de desocupación y los cambios producto del creciente comercio online.

Fue un momento en que la expansión dejó de ser relevante porque la prioridad fue garantizar la continuidad operativa y la preservación del ecosistema comercial.

Por ello, en la gestión de crisis se incorporaron medidas tácticas como apoyos comerciales temporales, renegociaciones contractuales, esquemas de renta variable ligados a las ventas y contención estricta de costos operativos.

Ya en la reapertura tomó fuerza la inclusión de prácticas de omnicanalidad en los retailers que en la recuperación han observado un comprador más sofisticado y con nuevos hábitos.

En esta tesitura ha venido a más el denominado comprador híbrido, el que cierra sus compras en las tiendas, pero las inicia en el celular o los sitios web de las marcas, e incluso viceversa.

Esta ola creciente abrió desafíos a los centros comerciales, dado que el comercio online representa 37% de las ventas, inercia que dejó al descubierto su penetración a través del índice ROPO (Research Online, Purchase Offline), del cual hay que estar pendiente si se considera que hoy está en un nivel de 66% en los procesos de compras.

El efecto aplica igual para inversionistas privados que para las FIBRAS que hoy operan 329 centros comerciales, es decir, 35% de los 980 centros comerciales del inventario total nacional, de acuerdo con el reporte Retail comercial en México: evolución, resiliencia y nuevo equilibrio de Mac Arquitectos Consultores.

En la estructura de este análisis, basado en la información financiera trimestral de los 10 jugadores institucionales en el período que va del primer trimestre de 2019 al tercero de 2025, destaca un ciclo relevante y disruptivo para el retail en décadas.

Es un recorrido que detalla la estabilidad operativa, el impacto sin precedentes de la pandemia, hasta la recuperación y consolidación de lo que llama un nuevo equilibrio en el modelo de negocio.

Su research se apoya en la lectura cualitativa de quienes lideran los principales actores, y el análisis cuantitativo de indicadores como la afluencia, área bruta rentable (ABR), niveles de ocupación, renta, ingresos y NOI.

Así, la inercia digital hace que a partir de ahora, la experiencia sea sólo una moda y se convierta en la verdadera medida del valor inmobiliario.

Por ello se han impuesto nuevos parámetros a las grandes marcas y las de menor tamaño, que alimentan con distintas y nuevas estratégicas a múltiples generaciones de compradores.

JLL México tiene nuevo CEO

Esta semana se oficializó la transición y cambio de timón en JLL México, firma que opera localmente desde 1992.

Para esta corporación con presencia en 80 países en el mundo, 110 mil empleados y ventas anuales por 20 mil 800 millones de dólares, nuestro país ha sido estratégico, en especial por el liderazgo que ocupa en América Latina.

La llegada de Ernesto Rodríguez como CEO en México, representa nuevos aires para uno de los principales jugadores de los servicios inmobiliarios en el país, donde alcanza una presencia nacional a través de 8 oficinas y un grupo de más de 2 mil 250 colaboradores.Rodríguez, proveniente de MRP en su última posición en la división industrial, lideró iniciativas de despliegue de capital, integración y captación de fondos, tendrá el reto de mantener competitiva la operación local en una etapa de cambios y oportunidades.Su reciente experiencia se complementa en logros previos en el área de mercados de capital y ventas de inversión durante su paso por CBRE, donde consolidó más de 100 transacciones valuadas en $6 mil millones de dólares.

Desde este espacio deseo felices fiestas a quienes permanecen en este desafiante 2025, un año lleno de cambios estructurales y oportunidades en el dinámico negocio inmobiliario.