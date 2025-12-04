Lujo en Cabos

El mercado inmobiliario de lujo sigue presente en las principales playas, pero en especial junto con Riviera Maya y Cancún, Los Cabos en Baja California Sur ha estado en la mente de inversionistas nacionales y extranjeros, en especial de la costa este de Estados Unidos durante y después de la pandemia.

Distintos reportes han dado cuenta de esta evolución que alcanzó picos de tarifas hoteleras y precios de propiedades residenciales. En especial el segmento de lujo representa 72% de la oferta hotelera y más de mil 200 unidades habitacionales de alta gama en construcción.

En Snapshot de Hotelería y Turismo en Los Cabos CBRE registró hasta la primera mitad del año, un dinamismo que hace de este mercado, uno de los de mayor solidez y rentabilidad a nivel nacional.

La orientación de los desarrollos hacia el turismo de alto poder adquisitivo es un hecho que consolida la infraestructura aérea que le deja en la tercera posición a nivel nacional entre los destinos con mayor volumen de llegadas de turistas de Estados Unidos y Canadá, e ingresos de $23 mil 934 millones de dólares.

En consecuencia, adicional a Aman Resorts, en el rubro de hospitalidad destacan marcas globales como St. Regis, Soho House y Grand Hyatt, que han sido parte del pipeline local de nuevos proyectos en la región, pero también insertados en el circuito global de hoteles de lujo más esperados a nivel internacional.

Parte del contexto de esta evolución es lo alcanzado en los últimos meses: tarifas 21% más altas en promedio $456 dólares por noche, nuevos cuartos en construcción y terrenos residenciales al alza.

Durante 2024, se sumaron al mercado 7.5% más de llaves de hotel este año, de las cuales 51% se ubica en el segmento de lujo, donde se centró la mayor parte de la oferta hotelera en construcción.

De nuevo y junto con Riviera Maya, Los Cabos aparece en los ranking de hotspots de destinos globales con mayor atracción para el desarrollo de branded residences en el mundo donde Savills Global Residential Development Consultancy registró en su reporte 2025-2026, 220 proyectos destacados entre los 100 mercados que monitorea.

A diferencia del reporte previo, en el pipeline de mercados, México subió al lugar 3 entre los Top 10, sin embargo Ciudad de México (CDMX) escaló a la posición 10, señal que refleja la razón que sigue moviendo a marcas de lujo a este mercado, el de proyectos inmobiliarios con componente hotelero y branded residences.

En la distribución global de proyectos de este mismo reporte, Los Cabos quedó en la posición 10 con 13 desarrollos concretados y 9 proyectos en el pipeline, mientras que Riviera Maya con 20 proyectos en puerta y 6 completados escaló a la posición 6.

En un escenario por demás positivo para los destinos nacionales, si se considera que en el Top 10 lideraron Dubai, el Sur de Florida y Nueva York, con 87, 55 y 4 proyectos de residencias de marca mapeados.

El escenario para los 12 líderes de las marcas de lujo en el mundo hace evidente por qué algunos como Marriott International con The Ritz-Carlton, St. Regis y W, junto con Four Seasons, Rosewood, Fairmont, y Aman Resorts tengan o construyan presencia en el segmento, pero también algunos de ellos en Los Cabos, Riviera Nayarit, Riviera Maya, Cancún y San Miguel de Allende.

Unidos el resort y luxory hicieron posible mantener en Cabos una ocupación hotelera de 70% en 2022 y 2023 con tarifas al alza.

Sin embargo, en el escenario actual las tres marcas más relevantes este año (Four Seasons, The Ritz-Carlton y St. Regis), experimentará según la firma inglesa un cambio de posición en el que liderará hacia 2030, The Ritz-Carlton.

Es un pronóstico acertado que también destaca la mayor participación de marcas no hoteleras en expansión, donde YOO Inspired by Starck, Pininfarina y YOO Estudio liderarán en ese mismo lapso el mercado.

Desde la perspectiva de participación de marcas y de la escala de cadenas, el segmento de lujo y gran escala siguen y continuarán dominando la ola expansiva que toca destinos habituales, pero abriendo brecha en nuevos no tradicionales en distintos mercados del país.

Por lo anterior, es un mercado que aún dará mucho de qué hablar.