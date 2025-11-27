Boom inmobiliario de lujo

La expansión residencial en destinos de playa y ciudades de México continúa y se ve reflejada en más de 20 desarrollos en gestión que serán operados por marcas internacionales de lujo, altamente concentrados en destinos de playa y con un enfoque reciente en ciudades.

Quienes ven esta evolución, particularmente en el boom generado entre 2021 y 2024, saben que es efecto directo de la política de cielos abiertos durante la pandemia, además de la inercia en el reboarding entre viajeros internacionales.

Otros factores no menos importantes son la llegada de marcas globales de lujo, el incremento en el gasto promedio y que en el actual contexto financiero global, México es a través de sus destinos un mercado atractivo para ser refugio de inversión.

Lo es porque hoy los proyectos operados por marcas de lujo cobran un premio por arriba del valor de 30 a 40%, básicamente fundamentado en el valor de reventa, la operación de un hospitality de clase mundial y el pool de rentas de que muchos proyectos disponen.

Son razones que definen que estén entrando a destinos locales con mucha fuerza a través del desarrollo de hoteles de lujo, pero también es reflejo del nuevo perfil de inversionistas.

A diferencia de otro momento, hoy existe una diversificación de inversionistas, ya que además de la alta inercia que existe de viajeros norteamericanos, casi la mitad de los compradores de estos proyectos son de Monterrey y otras ciudades del país.

Además del gasto promedio, lo que Pininfarina, Banyan Tree, Náutica, Waldorf Astoria y The Ritz-Carlton, entre otros ven es la centralización de destino de inversión proveniente de distintas regiones de Estados Unidos,

De esta manera mientras los inversionistas de California tienen como destino Los Cabos; los de Texas y Arizona se orientan hacia Riviera Nayarit-Vallarta y en Ciudad de México (CDMX) sin duda llegan con un mayor poder de compra los nómadas digitales, altamente orientados a salarios generados en el home office lo que les deja una mayor capacidad adquisitiva.

Contrario a lo que algunos ven como una parte baja del ciclo inmobiliario en Miami en las residencias de lujo, otros ven que a través de estos desarrollos hace más sentido económico invertir en destinos como Cancún, donde invariablemente los inventarios responden a la oferta y demanda.

Basta ver lo que México representa para Hyatt su colección internacional de branded residences Truly Yours, H con una cartera 50 proyectos en Japón, Arabia Saudita, Tailandia, Miami y en México 2 con RHL Properties y uno más en la zona Roma-Condesa, estos últimos bajo el sello Thompson.

Es justo en corredores como San Miguel de Allende y Mérida, que estas iniciativas cobran forma y representan 25% del mercado de nuevos desarrollos.

Un factor a considerar por el momento es que la solidez en la dinámica dependerá de superar desafíos como la inseguridad, las fallas en infraestructura energética y la saturación de destinos, que pese a mantener niveles récord de $ 70 mil pesos por m2 en Tulum, reflejan una saturación para un mercado del que se espera retome recuperación hacia 2026.

Con todo, la inercia que hoy lleva el negocio hace pronosticar que inversionistas y bancos como Sabadell, altamente concentrado en su banca empresarial en este segmento del mercado, ya evalúan la expansión de proyectos y marcas en destinos no tradicionales como Valle de Guadalupe y La Paz.

Habrá que mantener en el radar estas variables, que sin duda son parte de la evolución de este negocio en franco crecimiento.