Cae disponibilidad industrial

No sólo ciudades del norte del país reducen la oferta que soportaría una mayor demanda, producto de la crisis de contenedores y la cadena de suministros.

Al inicio del proceso, la atención se centró en el efecto que se generó en el norte donde la disponibilidad de naves industriales en Tijuana cayó por debajo del 1% ante la llegada de empresas e inversiones que buscan manufacturar con miras a exportar hacia Estados Unidos.

En consecuencia, crece el furor de empresas locales, regionales y arrendadores externos que buscan comprar reserva territorial para aprovechar la creciente demanda de espacios.

Por tanto, NEWMARK documentó en su reporte nacional industrial al tercer trimestre que Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa y Monterrey experimentaron tasas de disponibilidad de 0.3%, 0.5%, 0.7% y 1.4% respectivamente.

Incluso este efecto no es exclusivo de esas regiones, e incluso Guadalajara, donde ya se observa un nivel de 0.5% para un mercado que cuenta con un inventario de 4.5 millones de m2 y precios de renta de 5.65 dólares/m2.

El fenómeno es relevante si se considera que no sólo ocurre localmente. En Estados Unidos se han observado tasas de disponibilidad con niveles mínimos históricos de 3.1% a mediados del año en curso. Es consecuencia del reordenamiento del mapa global comercial que han dejado las guerras comerciales, bélicas y la pandemia de los últimos casi 3 años. Para el mercado norteamericano industrial, la dinámica generó en distintas latitudes un aumento acelerado de los precios de arrendamiento vinculado a las tasas de desocupación, más que a la inflación. En perspectiva, un reporte de ese mercado en Estados Unidos realizado por Cushman & Wakefield revela que desde el segundo trimestre del año en curso, se registraban 700 millones de pies cuadrados en construcción, de los cuales alrededor del 26% del espacio estaba pre arrendado. De mantenerse la tendencia, la tasa de disponibilidad apenas aumentaría a 6.3% y en consecuencia los niveles de arrendamiento difícilmente bajarán, además de que se considera un nivel bajo de riesgo dado que los inquilinos iniciarán procesos de renovación de contratos de arrendamiento hacia 2023.

El escenario para México es por demás prometedor para este mercado cuya influencia permanece en los más de 3.3 millones de m2 en construcción en el país, donde hoy se distribuyen 1.4 millones de m2 disponibles con precios promedio de arrendamiento de 4.81 dólares por m2, valores que no se veían en años. Además la inercia que se visualiza es de un entorno de oportunidades, a partir de las iniciativas que el presidente Joe Biden de Estados Unidos anunció recientemente. Con el Inflation Reduction Act y Chips for America México está llamado a ser el principal proveedor de semiconductores y vehículos eléctricos de ese país. Este no es un tema menor porque como lo comentamos en fecha reciente, hacia el 2030, los autos eléctricos representarán 50% de las ventas del principal socio comercial de nuestro país. Ante esta coyuntura es vital la adopción de medidas que den el acceso a recursos (luz, agua, tierra) y permitan crear las condiciones para que las empresas logren asentarse manufacturar con base en estas oportunidades que algunas organizaciones como la AMPIP (Asociación Mexicana de Parques Industriales) ven venir.

FIBRA Day

Muestra de la recuperación que viven los mercados, es la realización del Fibra Day en Nueva York que organizó la Asociación Mexicana de Fibras (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces).

La idea del organismo que preside Simón Galante, quien también es CEO de Fibra Hotel, fue presentar el escenario de oportunidades que experimenta el mercado inmobiliario mexicano ante 200 expertos de la industria e inversionistas internacionales.

De 2011 a la fecha, las 15 empresas que lo integran contribuyen con más del 4% del PIB, un portafolio de 1,934 propiedades que agrupan más de 27 millones de m2 de Área Bruta Rentable (ABR), mismos que generan más de 400 mil empleos en México. En el portafolio que administran y en el que 32% en promedio está en tenencia de las Afores, se integran parques industriales, retail, oficinas, instituciones educativas, hoteles y espacios de almacenamiento.

