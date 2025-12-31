2025: minibalance de lo bueno y malo

Vuelve este día la pegajosa canción de Mecano: “Y en el reloj de antaño, como de año en año/ Cinco minutos más la cuenta atrás/ Hacemos el balance de lo bueno y malo/ Cinco minutos antes de la cuenta atrás”. Cerremos 2025 con un breve recuento sobre quince claroscuros que deja este almanaque.

Uno.

Lo bueno: en octubre se anunció el cese del bombardeo de Israel sobre la franja de Gaza y sus habitantes.

Lo malo: el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que sobre Gaza quedan 61 millones de toneladas de escombros, con 100 mil explosivos y químicos filtrados a la tierra que han dañado al 98.5 por ciento de las tierras cultivables.

Dos.

Lo bueno: Rusia no ha consumado la anexión de Ucrania.

Lo malo: Putin logró romper el aislamiento internacional, habla y se reúne con Donald Trump y continúa su ofensiva sobre el país invadido.

Tres.

Lo bueno: Naciones Unidas hace su trabajo y la relatora especial para los territorios palestinos, Francesca Albanese, evidencia los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno de Israel.

Lo malo: Albanese tiene congelados sus bienes, no puede acceder a sus cuentas bancarias en cualquier lugar del mundo por orden del gobierno de Estados Unidos, que hostiga a defensores de derechos humanos, no a los criminales.

Cuatro.

Lo bueno: el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, se acerca de nuevo a la Unión Europea y confirma su respaldo a Ucrania frente a Rusia.

Lo malo: el gobierno británico detiene a centenas de activistas pro-palestinos, incluidos ancianos que se manifiestan pacíficamente contra la masacre de Israel.

Cinco.

Lo bueno: en Alemania se concretó a inicio de año la formación de un gobierno de coalición entre democristianos y socialdemócratas, con lo que se logró formar un “cordón sanitario” frente a la extrema derecha.

Lo malo: la extrema derecha de Alemania obtuvo en la elección de febrero su mejor resultado electoral desde la Segunda Guerra Mundial.

Seis.

Lo bueno: España es el país que más crece de la Unión Europea y su presidente, Pedro Sánchez, del PSOE, se niega a incrementar el gasto militar al 5 por ciento del PIB, como exige Trump a los miembros de la OTAN.

Lo malo: rodeado por escándalos de corrupción y acoso sexual cometidos por personajes cercanos al presidente, el PSOE obtiene su peor resultado electoral en Extremadura y no deja de caer en las encuestas mientras sube la extrema derecha de Vox.

Siete.

Lo bueno: el Tribunal Supremo de Brasil condena a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Lo malo: Estados Unidos retira la visa al juez brasileño Aleixandre de Moraes y Trump denuncia “caza de brujas contra Bolsonaro”. Regresa la política injerencista de Washington en América Latina.

Ocho.

Lo bueno: se otorga el premio Nobel de la paz a María Corina Machado, líder opositora y víctima de la dictadura militar de Nicolás Maduro en Venezuela.

Lo malo: Machado dedica el premio a Donald Trump, aliado de tiranos y represores.

Nueve.

Lo bueno: el Banco Mundial estima que, mientras el crecimiento global en 2025 será de 3.2 por ciento, en las economías emergentes alcanzará 4.2 por ciento.

Lo malo: la estimación para México es 1 por ciento.

Diez.

Lo bueno: en México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio cuenta de que entre 2016 y 2024 disminuyó en 13.7 millones el número de personas en situación de pobreza.

Lo malo: en ese mismo periodo aumentó en 25.7 millones el número de personas con carencia de acceso a servicios de salud.

Once.

Lo bueno: en noviembre la Secretaría de Economía anunció que “México estableció un récord histórico” en Inversión Extranjera Directa, que creció 14.5 por ciento respecto a 2024.

Lo malo: la Formación Bruta de Capital en México, de acuerdo con las cifras más recientes del INEGI para 2025, cayó en 8.4 por ciento respecto al año anterior. Pese a los anuncios de llegada de nueva inversión foránea, la inversión total no deja de ir en declive en México.

Doce.

Lo bueno: al fin la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “admitió que se dañaron ocho cavernas y cenotes durante la construcción del Tren Maya, obra insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador” (EL FINANCIERO, 08/10/25).

Lo malo: a pesar de la evidencia de daño ambiental, en el Presupuesto de Egresos de 2026 se aprobaron 30 mil millones de pesos para el Tren Maya.

Trece.

Lo bueno: está en pie la estructura del Servicio Profesional del Instituto Nacional Electoral (INE), que sigue siendo capaz de instalar casillas en todo el territorio cada que hay comicios.

Lo malo: la experiencia del INE y su personal calificado se puso al servicio de una elección amañada de jueces y ministros, con todos los candidatos definidos por el gobierno y su partido, para acabar con la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial, lo que significa un severo daño a la vigencia del Estado democrático constitucional en México.

Catorce.

Lo bueno: el informe sobre la democracia 2025 del Instituto V-Dem considera a México una “democracia electoral”.

Lo malo: el mismo informe señala que México está en una “zona gris” de la democracia electoral y está en vías de convertirse en una autocracia.

Quince. (Una frivolidad, que también es parte de la vida pública).

Lo bueno: ni el Real Madrid ni el América consiguieron algún título en el año que se va.

Lo malo: Ciertamente, tampoco lo hicieron el Atlético de Madrid ni los Pumas de la UNAM.