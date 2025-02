Baja probabilidad de aranceles duraderos del 25%

Como sabemos, Estados Unidos ha dicho que en caso de que México no logre avances significativos para contener la migración y el tráfico de drogas impondrá aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones provenientes de nuestro país. En principio, estos avances se evaluarán el 4 de marzo. Creo que hay varias razones para pensar que esta medida tiene una baja probabilidad de materializarse, ya que generaría costos económicos significativos tanto para EU como para México.

1. Impacto negativo en la competitividad de EU

La economía de EU y la de México están profundamente integradas en cadenas de valor, particularmente en el sector manufacturero. Alrededor de una tercera parte del contenido de las exportaciones mexicanas es de origen estadounidense. Además, el 43 por ciento de las importaciones de autopartes en EU provienen de México, y muchas de estas piezas contienen a su vez insumos de origen estadounidense. Imponer un arancel de esta magnitud aumentaría los costos de producción para la industria automotriz, encareciendo los vehículos y reduciendo la competitividad de las empresas de EU frente a otros mercados globales.

Además, el diferencial de costos laborales es un factor clave en la integración productiva entre ambos países. Los salarios manufactureros en México representan apenas el 14 por ciento de los salarios en EU, lo que hace que muchas empresas estadounidenses dependan de la producción en México para mantener costos bajos y seguir siendo competitivas a nivel mundial.

2. Presión inflacionaria y aumento de tasas de interés

Otro impacto directo de un arancel del 25 por ciento sobre México sería un aumento significativo en la inflación en EU. Como ejemplo, cerca de la mitad de las importaciones agrícolas provienen de México, por lo que un aumento de costos se trasladaría rápidamente a los precios de los consumidores, ya que no existen sustitutos de menor precio en la mayoría de los casos. Un alza en la inflación obligaría a la Fed a mantener tasas de interés más altas por más tiempo, lo que afectaría negativamente el crecimiento económico y encarecería el crédito para consumidores y empresas.

3. Ineficacia de los aranceles como herramienta fiscal

Desde el punto de vista de la recaudación fiscal, los aranceles del 25 por ciento tampoco serían una solución eficiente, ni contribuirían a “enriquecer a los Estados Unidos”. Aunque en teoría podrían generar ingresos adicionales para el gobierno, en la práctica estos beneficios se verían más que contrarrestados por el menor dinamismo económico. Los aranceles elevados tienden a reducir el volumen de comercio y a desincentivar la inversión, lo que termina afectando el crecimiento del PIB y limitando los ingresos fiscales provenientes de otras fuentes, como el impuesto sobre la renta y el consumo.

4. Efectos no deseados en migración

Otro factor a considerar es que un arancel del 25 por ciento sostenido en el tiempo podría generar menor crecimiento económico en México, lo que incrementaría significativamente los flujos migratorios hacia EU, dado que la migración económica responde principalmente al diferencial de crecimiento entre el país de origen y el de destino. Este es un escenario que la administración estadounidense probablemente querrá evitar, dado que la migración es un tema políticamente sensible.

5. La cooperación de México

México ha sido un socio clave para EU en áreas estratégicas como el control migratorio y la lucha contra el narcotráfico. La presente administración ha adoptado medidas concretas en estos frentes y todo indica que continuará en esa ruta.

6. Posibles represalias de México

Finalmente, si EU llegara a implementar estos aranceles, México tendría la capacidad de responder con represalias comerciales estratégicas. Históricamente, cuando EU ha impuesto restricciones al comercio, México ha respondido con medidas que afectan a sectores clave y políticamente sensibles. Un posible escenario de retaliación incluiría la imposición de aranceles a productos agrícolas estadounidenses, afectando principalmente a los estados del Medio Oeste, que tiene una importancia política alta al estar ahí varios estados “bisagra” y donde la agricultura tiene una alta importancia económica.

Si bien no se puede descartar la posibilidad de un arancel del 25 por ciento a las exportaciones mexicanas hacia EU, los costos económicos y políticos de una medida de este tipo la hacen poco factible. México no es un competidor directo de EU en la elaboración de manufacturas, sino que es un socio que le permite ser más productivo. Así, me parece que, a pesar del ruido, en unos años las economías de ambos países estarán todavía más integradas.