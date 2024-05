Oportunidades y amenazas; algunas consideraciones

“La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad”.

Séneca (4-65)

En la columna anterior hablamos de la identificación de las Fuerzas y las Debilidades en la realización de un diagnóstico FODA; ahora nos enfocaremos en los indicadores propios del entorno, que son las Oportunidades y las Amenazas.

Las oportunidades son hechos del entorno que podemos aprovechar. ¿Qué hace que un hecho externo a nuestra organización se vuelva oportunidad? Que tengamos las capacidades o competencia para aprovecharlos si no, no son oportunidades, sino simplemente hechos.

Por ejemplo, puede ser que hayamos identificado una franquicia muy atractiva, que cuesta 250 mil dólares; si contamos con ese recurso será una oportunidad, si no, un hecho del entorno. Ahora bien –y esto me lo señaló un participante en una conferencia acerca de este tema– si no tenemos el recurso, pero podemos conseguirlo (o en el caso de una capacidad, podemos desarrollarla), esto la volverá oportunidad.

Las amenazas, en cambio, serán hechos del entorno que representan un peligro o riesgo para la empresa u organización.

Para identificar las oportunidades y las amenazas en el entorno de una empresa, podemos realizar las siguientes actividades:

1. Analizar con objetividad el entorno externo: examina tendencias, cambios y acontecimientos en el entorno, la industria, la economía, la tecnología, la política y la sociedad; todos estos factores pueden representar oportunidades o amenazas que la empresa debe identificar y abordar o enfrentar.

2. Observar con atención a la competencia: analiza las estrategias, productos, servicios y posicionamiento de los competidores puede ayudarnos a identificar, ya sea oportunidades de mercado que no estamos atendiendo o amenazas que pueden afectarnos. Hay que analizar con atención competidores directos e indirectos, identificando sus particulares fortalezas y debilidades, así como las tendencias del mercado que están capitalizando o las áreas en las que están batallando.

3. Mantener comunicación con los clientes (súper importante): Escuchar las opiniones, sugerencias y necesidades de los clientes, y también sus deseos y preocupaciones, puede revelar oportunidades de mejora (en productos y servicios) o nuevos nichos de mercado por explotar, además de anticipar posibles amenazas.

4. Investigación de mercado: realiza estudios de mercado para comprender las necesidades y preferencias de tus clientes, así como las tendencias emergentes. Esto puede ayudarte a identificar oportunidades para desarrollar nuevos productos o servicios.

5. Identificar tendencias del mercado: estudia las tendencias del mercado no sólo en tu industria o sector, también hazlo en sectores relacionados. Identifica cambios tecnológicos, cambios en la regulación gubernamental, cambios en los comportamientos del consumidor, entre otros, que podrían crear oportunidades o amenazas.

6. Redes y alianzas: mantente conectado con otras empresas, asociaciones industriales, instituciones académicas y organizaciones gubernamentales. Estas conexiones pueden proporcionarte información valiosa sobre oportunidades y amenazas en tu entorno.

7. Escenarios posibles (actividad iterativa, es decir “adelantarse” para elaborarlos y luego retroceder para ver sus implicaciones, y volver a elaborarlos): crea escenarios hipotéticos que representen diferentes futuros posibles para la empresa u organización y evaluar cómo podrían afectar. Esto ayudará a estar preparado para una variedad de situaciones y, sobre todo, a identificar las oportunidades y amenazas asociadas con cada escenario.

En resumen, un análisis exhaustivo (y muy objetivo) del entorno externo, la competencia y las necesidades de los clientes, junto con la propia capacidad de innovación, es clave para identificar oportunidades y amenazas que permitirán a la empresa formular estrategias efectivas. Además, al hacerlo estaremos mejor preparados para identificar y aprovechar esas oportunidades, al tiempo que se podrán gestionar las amenazas que puedan brotar en el sector donde está la empresa u organización.

