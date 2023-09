El principio ‘Crux’ y SpaceX de Elon Musk

“En las empresas, los cambios estratégicos más profundos se producen cuando cambia el diagnóstico, cambiando la definición de la situación de la empresa”.

—Richard Rumelt

El principio “Crux” es un concepto que desarrolló Richard Rumelt, profesor de estrategia en la UCLA (ver su libro Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters), el cual se refiere a la importancia de identificar y abordar los problemas críticos o fundamentales de una empresa para, desarrollar así, una estrategia eficaz.

Rumelt dice que la estrategia no es un conjunto de metas u objetivos, es decir algo estático, sino que se trata más bien de algo dinámico: la constante batalla por mejorar superando obstáculos que se oponen a nuestra visión, y “batallando”, como afirmó Mauricio Candiani el lunes pasado en El Financiero: “Ninguna estrategia perdura para siempre, siempre hay que seguir, desaprendiendo, aprendiendo, desarrollando capacidades y acumulando recursos, siempre transformándonos para mejorar”.

En el alpinismo, “Crux” es el término atribuido a la cima más difícil. Aquí cuatro aspectos clave:

1. Identificación de los problemas críticos. Es muy importante reconocer y definir claramente los problemas fundamentales o críticos que enfrenta la organización. Estos problemas suelen ser obstáculos importantes para el éxito y pueden incluir desafíos competitivos, recursos insuficientes, cambios en el mercado o cualquier otro factor que afecte significativamente la capacidad de la organización para lograr sus objetivos.

2. Focalización en los problemas críticos. Una vez identificados los problemas críticos, la estrategia debe centrarse en abordarlos de manera directa y eficaz. En lugar de dispersar recursos y esfuerzos en diversas iniciativas, se debe concentrar la acción en resolver esos obstáculos clave.

3. Diseño de estrategias específicas. Estrategia eficaz implica formular planes y acciones específicas destinadas a superar los problemas críticos identificados. Estos planes deben ser realistas, basados en un sólido análisis y adaptados a la situación particular de la organización.

4.Coherencia y ejecución. La estrategia debe ser coherente en términos de cómo abordar los problemas críticos y cómo se alinea con los recursos y capacidades de la organización. Es obvio que la ejecución efectiva de la estrategia es fundamental para lograr resultados positivos.

En resumen, el principio “Crux” se centra en la idea de que una estrategia efectiva debe abordar de manera prioritaria los problemas críticos que enfrenta una organización. Al enfocarse en resolver estos problemas clave y diseñar estrategias específicas para abordarlos, una organización tiene más posibilidades de alcanzar el éxito a largo plazo.

SPACEX DE ELON MUSK

Musk, empresario, inventor e ingeniero sudafricano-canadiense-estadounidense, es una de las figuras más influyentes en el mundo de la tecnología. Nació en 1971 en Sudáfrica. Es fundador y CEO de varias empresas, incluyendo:

1. Tesla. Fundada en 2003, es una automotriz centrada en la producción de vehículos eléctricos y en la tecnología de baterías.

2. SpaceX. En 2002, la fundó con el objetivo de reducir los costos de acceso al espacio y permitir que la humanidad colonice Marte; ha realizado numerosos lanzamientos exitosos de cohetes y desarrollado la nave espacial Dragon.

3. Neuralink. En 2016 cofundó Neuralink, empresa centrada en la neurotecnología. Su objetivo es desarrollar interfaces cerebro-máquina (BCIs) para mejorar la comunicación entre el cerebro humano y las computadoras.

4. The Boring Company. Fundada en 2016 con la idea de construir sistemas de túneles subterráneos para aliviar el tráfico en áreas urbanas congestionadas.

Elon Musk es conocido por su visión audaz y sus esfuerzos para avanzar en la tecnología en diversas áreas: energía sostenible, exploración espacial e inteligencia artificial. Ha estado en el centro de la atención mediática por su trabajo en estas empresas y a su presencia frecuente en redes sociales, donde comparte sus pensamientos sobre la tecnología y otros temas.

Desde su infancia, Musk tenía la visión de viajar a Marte pero, ¿cuál fue su “Crux”? Que es carísimo poner carga en el espacio debido a que los cohetes no se reutilizan. ¿Y por qué no se reutilizan? Porque el regreso a la tierra, a 29 mil kms/hora, provoca una fricción de calentamiento que los daña, como los problemas que tuvo el Space Shuttle en sus regresos a Tierra.

Para resolverlo, analizó que, dado que el combustible es más barato que el cohete, necesitaba diseñar un cohete que lleve más combustible, de manera que, al regresar lo utilice para “frenar” y no generar fricción, esto impedirá que se dañe y podrá aterrizar para ser reutilizado (como de ciencia ficción). Tras varios intentos, lo logró reduciendo el costo de poner carga en el espacio, por lo que ahora es proveedor de la NASA.

*El autor es profesor decano del área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el IPADE.