Empatía, elemento indispensable para ser un buen líder

“No debes juzgar, debes comprender”.

Ernest Hemingway

La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, emociones y experiencias de otra persona, así como sus intereses y motivaciones, problemas y deseos. Se trata de ponerse en el lugar del otro y comprender su perspectiva, sin juzgar, ni criticar. La empatía implica una conexión emocional y la capacidad de percibir para responder a las necesidades y experiencias de los demás.

El Dr. Carlos Llano, en el capítulo 7 de su libro El empresario en México(1), afirma que hay muchos –y muy diferentes– estilos de liderazgo, pero todos comparten dos características comunes: empatía, el arte de saber escuchar y entender a los demás, y pericia, que es el dominio maestro de un área, aunque aparentemente no tenga que ver con el negocio de la empresa u organización. Se entiende que, quien alcanza el grado de excelencia en alguna actividad, entiende lo que significa lograrlo, y empieza a dominar la difícil capacidad de aprender y adquirir habilidades para adaptarse a las circunstancias nuevas y cambiantes.

Empatía, simpatía y antipatía

Quizá una manera de entender la empatía es contrastándola con dos conceptos que etimológicamente tienen el mismo origen: simpatía (cuando alguien nos cae bien) y antipatía (cuando algo o alguien nos resulta molesto o desagradable).

Antipatía proviene del griego antipathos, donde anti significa “contra”, y pathos es “pasión” o “sentimiento”. Simpatía, viene de “syn” que significa “con”, más pathos; y empatía, proviene de en, que significa “en el interior”, y pathos.

Empatía, por tanto, no es que alguien nos resulte simpático o antipático, es simplemente que lo entendamos y “vibremos a su misma sintonía”, es decir: “entender y comprender los mismos sentimientos, ideas y valores con alguien”.

¿Por qué es importante la empatía?

1. Conexión humana. La empatía nos permite conectarnos con los demás en un nivel más profundo. Nos ayuda a comprender las emociones y experiencias de otras personas. Al mostrar empatía, demostramos que nos importa y que nos preocupamos por los demás, esto fortalece nuestras relaciones y nos ayuda a construir conexiones más significativas.

2. Mejora de las relaciones. La empatía es esencial para construir y mantener relaciones saludables. Cuando somos capaces de ponernos en el lugar de otra persona y comprender sus perspectivas, sentimientos y necesidades, podemos comunicarnos de manera mucho más efectiva.

3. Fomento de la colaboración y el trabajo en equipo. La empatía facilita la colaboración y el trabajo en equipo. Al entender las preocupaciones y puntos de vista de los demás, podemos encontrar soluciones que satisfagan a todos los involucrados. La empatía promueve un ambiente de trabajo positivo y productivo porque valora la diversidad de opiniones y fomenta la colaboración.

4. Ayuda a enfrentar y superar situaciones difíciles. La empatía nos permite apoyar a las personas que están pasando por dificultades emocionales o situaciones dolorosas. Al mostrar comprensión y empatía podemos brindar consuelo, aliento y apoyo emocional a quienes lo necesitan. La empatía nos ayuda a ser solidarios y compasivos, lo cual es especialmente importante en momentos de crisis y dificultades y nos permite ejercitar también la inteligencia emocional(2).

5. Promoción de nuestro propio bienestar personal. La empatía no solo beneficia a los demás, sino también a nosotros. Al ser empáticos, desarrollamos una mayor conciencia de nuestros propios sentimientos y de los demás. Esto nos ayuda a fortalecer nuestra inteligencia emocional y promover nuestro propio bienestar.

En resumen, la empatía es importante porque nos conecta con los demás, mejora nuestras relaciones, nos permite apoyar a quienes lo necesitan y promueve nuestro propio bienestar. Al cultivar la empatía podemos ser solidarios y mejores líderes. Un líder que no posee esta cualidad no puede llamarse a sí mismo líder ya que no tendrá la capacidad de conocer bien a los miembros de su equipo.

Y se preguntarán, ¿cómo pueden ser empáticos? ¿cómo pueden adquirir esa habilidad? En la próxima columna compartiré algunas reglas que nos ayudarán a lograrlo.

(1) “El empresario en México”, Capítulo 7: El liderazgo anamórfico, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

(2) Inteligencia emocional es la capacidad para reconocer las propias emociones y las de los demás, discernir entre distintos sentimientos y etiquetarlos apropiadamente, utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta, y administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente o conseguir objetivos.