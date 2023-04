“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”.

Michael Jordan

Mike Smith fue uno de los entrenadores más importantes en la NFL. En 2008, cuando llegó a los Halcones de Atlanta, el equipo tenía un récord perdedor de 4-12, y jamás había tenido un récord ganador en dos temporadas consecutivas. Bajo el liderazgo de Smith, en su primera temporada tuvo un récord de 11-5. Durante sus siguientes temporadas el equipo pasó frecuentemente a los play offs y también al Super Bowl.

Smith ganó el título de coach del año en 2008 por la AP. En 2008, 2010 y 2012 también fue considerado el mejor coach en una votación en la cual participaron sus pares. Tras el aprendizaje en esta experiencia escribió un libro que me parece interesante comentar: (“You Win in the Locker Room First: The 7 C’s to Build a Winning Team in Business, Sports, and Life”,” Ganas primero en el vestidor: Las 7 C’s para crear un equipo ganador en los negocios, los deportes y la vida, Mike Smith y Jon Gordon, Wiley, EUA, 2015), en el cual explica las siete características que debe tener un equipo para ganar. Aquí les presento éstas, con algunos comentarios y reflexiones adicionales.

1. Cultura (culture): Ya lo hemos afirmado varias veces, las organizaciones con culturas sostenidas tienen un éxito sostenido. La cultura impulsa las expectativas y las creencias y, las expectativas y las creencias impulsan los comportamientos. Finalmente, los comportamientos impulsan los hábitos y los hábitos crean el futuro. La cultura es la “raíz” de la organización porque la sostiene y porque, a veces, no se ve explícitamente y, por lo tanto, hay que concentrarse en la raíz, no en el fruto. La cultura hay que vivirla, valorarla, reforzarla continuamente y luchar por ella.

2. Contagioso (contagious): Siempre sea positivamente contagioso. El liderazgo es una transferencia de creencias. Comparta un propósito y una visión audaz con su equipo, que su equipo sea también contagioso y elimine a los que se chupan la energía.

3. Consistente/Coherente (consistent): No es conveniente estar de mal humor. Las personas no saben qué esperar y pueden perder la confianza en usted. Comprométase a mejorar constantemente. Sea humilde, un “aprendiz” de por vida. Tenga hambre, céntrese usted, y su equipo, en ser geniales.

4. Comunicar (communicate): La comunicación inicia el desarrollo de relaciones, estas son clave para los equipos ganadores. Los vacíos en la comunicación se llenan de negatividad. Aprenda a tomar la “temperatura”, escuche y aprenda de su equipo (empatía). Reitere y refuerce sus mensajes críticos, asegúrese de que los líderes estén compartiendo los mismos mensajes. La comunicación fomenta la colaboración.

5. Conectar (connect): Crear un equipo bien conectado es de suma importancia, el equipo vence al talento. Puede usar ejercicios de creación de equipos para construir relaciones. Inclusive considere crear oportunidades para conectarse fuera de la oficina, recuerde que la conexión es un proceso continuo.

6. Comprometerse (commit): No es solo involucrarse, su compromiso debe ser mejor que el de cualquier otra persona en la organización; y no, no se trata de usted, se trata del equipo, comprométase con ellos. Concéntrese en mejorar su equipo. Pierda (o controle) su ego y asuma los problemas. Y recuerde que el compromiso final, a veces, significa sacrificio.

7. Cuidado (care): Un líder que se preocupa, construye un equipo que se preocupa. Haga del cuidado una estrategia. Valore a los miembros del equipo como individuos.

Por último, sumo una característica adicional a las de Smith que considero que engloba todas y que completa las ideas para que un equipo logre sus objetivos.

8. Coaching (coaching): Los verdaderos líderes no crean seguidores… crean más líderes. “Couchee” con optimismo y positivamente. Ayude a las personas a convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Pida a las personas que compartan sus objetivos y ayúdeles a alcanzarlos. No se conforme con talento sin carácter. El carácter impulsa el talento a la grandeza. Los líderes desarrollan tanto el carácter como el talento.

Y ya en ambiente deportivo, cerremos con una valiosa cita del brillante Emmit Smith: “Para mí, ganar no es algo que sucede de repente en el campo cuando suena el silbato y la multitud grita. Ganar es algo que se desarrolla física y mentalmente todos los días que entrenas y todas las noches que sueñas”.

* Profesor decano del área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el IPADE