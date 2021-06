¿Preparando el Maximato de AMLO?

Después del resultado de las elecciones del pasado 6 de junio, ha quedado de manifiesto que el Presidente López Obrador entendió mejor de lo que se piensa el mensaje de los votantes: “No puedes hacer lo que te venga en gana”. La no obtención de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en realidad no cambia mayor cosa respecto a la situación que venía viviéndose antes del proceso electoral, ya que de todos modos el Ejecutivo Federal no podía realizar modificaciones constitucionales porque no cuenta con dicha mayoría en el Senado de la República, situación que no iba a cambiar porque no se eligieron senadores en esta elección. Y sin embargo, el presidente comprendió rápidamente que no podría hacer modificaciones a su gusto sobre la composición del INE, ya que el nombramiento de sus consejeros es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, ahí sí, por mayoría calificada según estipula el artículo cuarenta y uno de la constitución. Ese es el verdadero valladar impuesto por los ciudadanos a López Obrador y es, salvo alguna traición entre los partidos de la alianza “Va por México” -que no extrañaría a nadie- insalvable para un real o figurado propósito de modificación de su mandato constitucional o del principio de no reelección para el Presidente de la República mediante la conformación de un INE lopezobradorista que fuera cómplice en dicho lance. Siendo como lo es, un político excepcional en cuanto a la capacidad de operar, AMLO lanzó un anzuelo para ver si la oposición priísta lo mordía: Buscar acuerdos para modificar la constitución y alcanzar la mayoría que el electorado le negó. El veleidoso PRI dijo que no, pero…quién sabe. Los partidos de la “Alianza por México” traen consigo tal desprestigio, que no sería raro que alguno de ellos diera su brazo a torcer “por el bien de la república”. Pero esa es una suposición y es muy probable que López Obrador opere para tenerlos de su lado o, tal vez, seduzca a Movimiento Ciudadano para alcanzar su mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pero aún si lo lograra, seguiría teniendo el escollo del Senado de la República. Es en este contexto, que pareciera que la cooptación del Poder Judicial de la Federación es una de las vías más factibles para que el presidente pueda imponer su voluntad incluso a pesar de la Constitución. El ridículo que ha hecho Arturo Zaldívar intentando no pronunciarse sobre la evidente inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio de la ley que reforma el Poder Judicial, no hace sino evidenciar su deseo y firme voluntad de quedarse dos años más, aunque con ello viole la constitución. La consulta convocada al interior del pleno de la Corte, es un absurdo que sólo servirá para que el poder sepa desde ahora, quienes de los ministros están en contra de esta inconstitucional reforma…y actuar en consecuencia. Pero tal parece que independientemente de la displicencia con que se ha conducido el Presidente del Poder Judicial de la Federación, existe dentro del cuerpo colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posibilidad de que se haga respetar la constitución y se declare lo evidente: La inconstitucionalidad del grosero transitorio decimotercero según lo manifestado por diversos ministros de la corte.





Si no puede controlar al congreso y tampoco al poder judicial, ¿Qué le queda a un presidente que desea perpetuar un legado que no acaba de amacizar por diversas razones tales como la pandemia, la tragedia de la línea 12, la inseguridad pública y tantas más? Pues le queda echar mano de lo que previó desde el principio: Las fuerzas armadas. No se explica de otro modo la intencionalidad de hacer que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, tan controlada por el presidente y con un poder cada vez mayor, no solo bélico sino también económico derivado de negocios y encargos presidenciales que sin duda alguna, habrán de enriquecer a más de uno. El presidente se traiciona a sí mismo, pues cuando anunció la creación de la Guardia Nacional dijo que sería una institución eminentemente civil en cuanto a su mando. Pues ya claudicó, y justo después de recibir el mensaje de la ciudadanía que le dijo que por las buenas, no se iba a poder quedar más tiempo del que le toca. Tal vez tenga otros datos y sepa que muchos de los elementos castrenses le deberán muchos favores y lealtades incluso después de terminado su mandato. ¿Será que le está apostando a ello y mantener un maximato con un o una títere a quien mantenga a raya con las fuerzas armadas bajo su poder? Ojalá que no, pero se ven visos de tentaciones militaristas.

Mientras en Reynosa la delincuencia organizada asesina a sangre fría a la población civil, el Presidente se pelea con Gabriel Quadri, ¿en qué planeta vivirá?

