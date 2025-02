Se termina la “fiesta económica” y se debe pagar su costo

En México no hay consenso sobre la situación económica del país, ya que mientras un porcentaje importante de la población piensa que la situación es grave y preocupante, otro sector, incluso mayor, cree lo contrario, al opinar que el entorno es positivo y que será incluso mejor en el futuro.

Esto me recuerda la anécdota de aquel que organiza una gran fiesta, en la cual invita a los habitantes del pueblo, sin tener los suficientes recursos para pagarla, solo por la razón de que viven en el mismo lugar. Los que llegan primero son muy bien atendidos, con exquisitos alimentos y finas bebidas, los que llegan más tarde les tocan menos comida y bebidas y los que entran al final casi no reciben nada, pero están esperanzados de recibir algo al ver a los que ya estaban allí. Con el tiempo, los proveedores que entregaban las viandas y los músicos piden que les paguen o ya no surten nada ni tocan música, pero el organizador les convence de que les pagará más tarde, por lo que siguen entregando lo solicitado, pero de menor calidad. Para pagarles el encargado empieza a vender las cosas de la casa, como son cuadros, esculturas, joyas, automóviles, etc. Además, convence al banco de que le preste dinero para que siga la fiesta y lo hace con la condición de cobrar una mayor tasa de interés.

Algunos de los comensales empiezan a desesperarse y se salen del lugar, tratando de meterse a la casa del vecino, en donde también hay una fiesta y parece que está mejor. Como es lógico, el encargado de la casa vecina no está de acuerdo en recibirlos, por lo que amenaza con elevar su barda y empieza a regresar a los “colados”, aunque no sean de la primera casa.

Si en este momento se realizara una encuesta es obvio que habría diferentes opiniones de la fiesta, ya que mientras algunos que obtuvieron el mejor servicio, las mejores viandas y bebidas, contestarían que la situación es muy positiva y agradable. Pero algunos otros estarían molestos por que no obtuvieron nada o casi nada, además de que el servicio es pésimo, los baños están sucios, se acabó la música y empiezan a entrar personas que están asaltando. Finalmente, algunos más se dan cuenta que el encargado no tiene los recursos suficientes para pagar la fiesta y se preocupan de que sean ellos, quienes tengan que pagar la fiesta, por lo que se retiran del lugar.

En México se ha seguido una política económica de grandes programas sociales y subsidios a la población sin tener definidos y asegurados los recursos para poderlos sostener en el tiempo. Eso ha creado un déficit fiscal estructural y el gobierno no puede continuar la fiesta porque no cuenta con los suficientes recursos para pagar la fiesta. Sin embargo, no quiere darlo a conocer porque los bancos le suspenderían los préstamos, los proveedores le dejarían de surtir las mercancías, así como los servicios y los votantes buscarían una alternativa.

Sin embargo, al recorrer el país es obvio el deterioro que hay en las carreteras y calles, en el alumbrado público, en la disponibilidad del agua potable y en la calidad del drenaje. Muy preocupante es la falta de la seguridad en todo el territorio nacional y el deterioro en la educación y en las instalaciones educativas públicas en todos los niveles. Si se ven las estadísticas de consumo privado es sorprendente el crecimiento en las ventas de bienes importados y el estancamiento en las ventas de bienes nacionales.

Ahora se avecina el problema de impartición de justicia al tenerse el drástico cambio de los jueces y magistrados que dejarán cientos de miles de casos abandonados, por ser cesados en sus funciones.

Es momento de reconocer que la fiesta no puede continuar y empezar a hacer un recuento de sus costos, así diseñar las estrategias para empezar a pagarla. Al mismo tiempo hay que diseñar la estrategia de lograr un elevado crecimiento económico, una única solución que existe para elevar el nivel de vida de la población.