La final: ‘seny’ vs ‘rauxa’

Hay un término muy socorrido en Cataluña para explicar la esencia del pueblo catalán. Historiadores y ensayistas han utilizado este binomio para explicar la paradoja de su personalidad y su acción social, cultural y artística. El seny representa la sensatez, la cordura y el sentido común, mientras que la rauxa simboliza el arrebato, la pasión desbordada y el impulso emocional. El seny es la base para construir proyectos de forma metódica, mientras que la rauxa aporta ese punto de rebeldía, originalidad y atrevimiento capaz de romper reglas. Esta dualidad, como una manifestación de principios contradictorios, describe cómo una misma persona puede alternar entre la prudencia y la explosión creativa.

La final del Mundial será precisamente una lucha entre seny y rauxa. España encarna el seny: posesión, geometría, paciencia; el balón como territorio que se administra pase a pase hasta abrir el espacio milimétrico que decide el partido. Es un futbol de arquitectos. Argentina encarna la rauxa: la calle, la improvisación, la garra que convierte la urgencia en gol. Su futbol nace del pecho, no del pizarrón, heredero de Maradona y de Messi: esa capacidad de resolver lo imposible con un chispazo de genio individual. La final será, en el fondo, un duelo entre la cordura y la pasión: construir el triunfo paso a paso, con posesión y control, o arrancarlo de un golpe de inspiración. Y ahí reside, quizás, la belleza última del futbol: necesita al mismo tiempo seny para ser eficaz y rauxa para generar el estruendo.