Carta desde Washington
Se juntaron el hambre con las ganas de comer
La seguridad alimentaria es, en este sentido, el nuevo terreno de competencia entre potencias y del equilibrio de poder, tan determinante -aunque menos visible- como la posesión de armas nucleares o el control sobre semiconductores, la IA y los drones o de las rutas comerciales.
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