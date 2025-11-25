Sin duda alguna, la radiología mexicana vive un momento clave, uno que combina rezagos acumulados, saturación hospitalaria y una demanda creciente de diagnósticos oportunos. En este escenario, donde la velocidad y la precisión pueden modificar el desenlace clínico de miles de personas, la llegada de Cabe decir que este producto se concibió desde el principio como una plataforma flexible, diseñada para adaptarse a gabinetes pequeños, clínicas de primer nivel, hospitales con sistemas heredados e incluso redes con múltiples sedes que procesan miles de estudios diarios., la plataforma nativa en la nube desarrollada por la firma colombiana IMEXHS (que cotiza en la bolsa de valores de Australia), representa una bocanada de aire fresco.

Más que un software, esta es una propuesta de modernización que responde a un problema estructural: México tiene apenas 4,000 radiólogos para más de 130 millones de habitantes, una cifra que por sí sola explica los retrasos, las listas de espera y la desigualdad regional en el acceso a estudios especializados. Frente a esta realidad, cualquier innovación que logre conectar médicos, distribuir carga de trabajo y acelerar la interpretación de imágenes no es sólo deseable: es urgente.

Cabe decir que este producto se concibió desde el principio como una plataforma flexible, diseñada para adaptarse a gabinetes pequeños, clínicas de primer nivel, hospitales con sistemas heredados e incluso redes con múltiples sedes que procesan miles de estudios diarios. Su arquitectura interoperable, basada en estándares como DICOM, HL7 y FHIR, permite integrarse sin fricciones a la infraestructura existente.

Lo anterior significa que la innovación puede llegar sin exigir costosos reemplazos, y que instituciones de distinta escala pueden acceder a un esquema digital que ordena flujos de trabajo, unifica reportes y mantiene repositorios seguros certificados bajo ISO 27001:2022. Para los pacientes, esto se traduce en diagnósticos más rápidos, mejor organizados y con menor margen de error.

Uno de los elementos más valiosos de Aquila+ es su capacidad de habilitar colaboración remota en tiempo real. En un país donde la distribución de especialistas es profundamente desigual —hay estados completos con muy pocos radiólogos disponibles— la posibilidad de que médicos ubicados en distintas ciudades puedan revisar un mismo caso, compartir criterio clínico y apoyarse mutuamente es un salto cualitativo que impacta directamente en la atención. La plataforma permite compartir estudios en segundos y ofrece un entorno que fortalece discusiones diagnósticas, mejora la calidad de interpretación y reduce los tiempos de espera en zonas donde la demanda supera por mucho la capacidad instalada. Esa colaboración remota no sustituye al radiólogo: lo fortalece.

A esto se suma la inteligencia artificial asistencial como un componente que prioriza estudios, detecta hallazgos preliminares y ayuda a enfocar la atención en los casos de urgencia. Los directivos de IMEXHS, Juan Sebastián Bonnet y Juan David Fajardo, lo han dicho con claridad: la IA no reemplaza al especialista ni dicta diagnósticos; simplemente amplifica su capacidad de respuesta, sobre todo en contextos saturados. La intención es que, cuando el tiempo apremia, la tecnología ayude a que ningún estudio relevante quede rezagado.

Por supuesto, México es hoy un mercado estratégico para IMEXHS, no solo por su tamaño, sino por la rapidez con que la digitalización en salud está avanzando. Aquila+ ya opera en escenarios de teleradiología, gabinetes independientes, clínicas que requieren un PACS de segundo nivel y redes hospitalarias que buscan orden, eficiencia y continuidad. La idea es que México se convierta en un nodo regional de radiología digital, con mejores herramientas, tiempos y diagnósticos.

De esta manera, dicha propuesta representa una señal clara de hacia dónde debe moverse la radiología: hacia modelos colaborativos, interoperables y centrados en el paciente. Si se impulsa con visión clínica y responsabilidad tecnológica, la plataforma puede convertirse en un puente para que miles de personas tengan diagnósticos más oportunos y tratamientos más precisos. Y esa, sin duda, es una razón para mirar el futuro con esperanza.

