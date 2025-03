Wetlia 8 mg: un paso adelante en el tratamiento de la degeneración macular

De unos años para acá, muchos hablan de poner al paciente en el centro de todo el modelo de salud, pero dice el dicho que “obras son amores”, por lo cual es importante destacar cuando llegan herramientas terapéuticas que permiten a los pacientes tener una mejor calidad de vida.

Y es que la salud visual en México enfrenta un desafío creciente. Con el envejecimiento poblacional y la prevalencia de la diabetes, enfermedades como la Degeneración Macular Relacionada con la Edad (DMRE) y el Edema Macular Diabético (EMD) han alcanzado cifras alarmantes. En el país, aproximadamente 1.5 millones de personas mayores de 50 años padecen DMRE, mientras que la Retinopatía Diabética afecta al 31.5 por ciento de los pacientes con diabetes, de los cuales el 10 por ciento sufre EMD (Ensanut 2022, International Agency for the Prevention of Blindness).

Ante este panorama, la innovación médica juega un papel crucial. Por ejemplo, Bayer lanzó al mercado Wetlia de 8 mg, una versión mejorada de Aflibercept, cuyo beneficio principal radica en su capacidad de reducir la frecuencia de las inyecciones necesarias para controlar estas enfermedades, un factor determinante en la adherencia al tratamiento y en la calidad de vida de los pacientes.

Cabe decir que las inyecciones de Wetlia 8 mg se aplican directamente en el ojo, específicamente en el vítreo, que es la sustancia gelatinosa dentro del ojo. Este procedimiento se conoce como inyección intravítrea. Suele ser un procedimiento molesto y doloroso, por lo cual se administra anestesia tópica en forma de gotas para minimizar molestias y se le da seguimiento al paciente para detectar posibles efectos secundarios como inflamación o molestias leves.

Wetlia es un medicamento basado en Aflibercept, una molécula que actúa como un inhibidor del Factor de Crecimiento Vascular Endotelial (VEGF) y el Factor de Crecimiento Placentario (PlGF). Su mecanismo de acción impide la formación de vasos sanguíneos anómalos debajo de la retina, los cuales son responsables del daño progresivo que caracteriza a la DMRE húmeda y al EMD.

Percepción de detalles finos

Es importante mencionar que el tratamiento con Wetlia mejora la visión y evita el deterioro de la mácula, el área central de la retina encargada de la percepción de detalles finos. Con ello, permite a los pacientes conservar su capacidad para leer, conducir y realizar actividades cotidianas que, de otro modo, se verían gravemente afectadas.

En este marco, el doctor Patricio Rodríguez Valdés, presidente de la Asociación Mexicana de Retina, destaca: “Si este tipo de padecimientos no se tratan a tiempo, la pérdida irreversible de la visión podría ocurrir, por lo que el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano pueden preservar la visión tanto como sea posible estabilizando la enfermedad y previniendo su deterioro”.

De esta manera, el principal beneficio de Wetlia 8 mg, frente a la versión de 2 mg, es la reducción significativa en la frecuencia de aplicación. Mientras que Wetlia 2 mg requiere aplicaciones mensuales en las primeras fases del tratamiento y, luego, cada dos meses, Wetlia 8 mg permite extender los intervalos de inyección hasta 16 semanas (en otras palabras, cada cuatro meses) en la mayoría de los pacientes (según los ensayos clínicos de Pulsar y Photon, Lancet 2024).

Por su parte, la doctora Karen Palacios, gerente médica del área de Oftalmología de Bayer México, menciona: " Wetlia 8 mg es un medicamento innovador que, además de su eficacia, reduce el estrés y la ansiedad asociados con los tratamientos oftalmológicos frecuentes. Es importante consultar a un médico para obtener información específica sobre este u otros tratamientos".

Recordemos que Wetlia 8 mg es un medicamento aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde 2023 y, por tanto, ya está disponible en México. Sin embargo, su inclusión en el sector salud público aún está en proceso, por lo cual hoy en día su acceso es mayormente a través de instituciones privadas y compra particular. La importancia de su integración en el sistema de salud pública radica en garantizar que más pacientes puedan beneficiarse de esta terapia innovadora sin que el costo sea una barrera para el tratamiento oportuno.

Mejor control de la enfermedad

Empero, el acceso a tratamientos innovadores como Wetlia 8 mg es esencial para enfrentar el creciente problema de las enfermedades visuales en México. Se estima que, a nivel global, el número de personas con DMRE aumentará de 196 millones a 288 millones para 2040, debido al envejecimiento poblacional (American Academy of Ophthalmology).

En este contexto, con un alto porcentaje de la población en riesgo de desarrollar DMRE o EMD, es imprescindible que médicos y pacientes conozcan las opciones disponibles y opten por aquellas que ofrecen un mejor control de la enfermedad con menor impacto en la calidad de vida.

En suma, el llamado a la comunidad médica es claro: prescribir Wetlia 8 mg no solo beneficia a los pacientes al reducir la cantidad de inyecciones necesarias, sino que también permite un manejo más eficiente de los recursos médicos. La ciencia ha avanzado, sin duda, y es momento de que la práctica clínica en México adopte estas innovaciones para garantizar una mejor visión y calidad de vida para quienes más lo necesitan.

