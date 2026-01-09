2026: El Año del Caballo y de Trump

Según el calendario chino, en febrero del 2026 inicia el Año del Caballo de Fuego, un ciclo asociado con energía, movimiento y cambios rápidos. También en el 2026 Donald Trump cumple su primer año de su segundo término como presidente de los Estados Unidos.

Los primeros días del 2026 también nos recuerdan la lección fundamental que deberían haber aprendido los gobiernos de Venezuela, Cuba, Irán, Colombia, Ucrania, Unión Europea, China, Canadá, Rusia y México: el faltarle el respeto, no adularlo, burlarse, contestar mediante las redes sociales, imitar su forma de bailar, no tomar en serio sus amenazas, asumir que alguien o alguna institución lo detendrá; es cometer un error estratégico.

Y por más que los líderes de los países se quejen de que es injusto que Trump ejerza el poder en una forma irresponsable, ilegal, inmoral, impactando el mundo, desafortunadamente solo los estadounidenses podrán detenerlo. Por lo tanto, todos los gobiernos, particularmente los que son antagónicos al interés de EE. UU., tendrán que asumir las consecuencias de no saber negociar con el bully de la Casa Blanca. Ante la pregunta hecha por el periódico “The New York Times”, si existían límites a sus poderes globales, su respuesta debería hacer temblar a todos: ‘Sí, hay una cosa. Mi propia moral. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme.” También se le preguntó si respetaría el derecho internacional, su respuesta fue un knockout: “Depende de cuál sea tu definición de derecho internacional”, dijo. “No necesito el derecho internacional”, añadió. ‘No estoy buscando hacerle daño a la gente.’

Casi horas después de invadir y extraer al presidente Nicolas Maduro, señaló sus otros “intereses” como Irán, Cuba, Colombia, Groenlandia y México. En entrevista en Fox News fue enfático en señalar que “Cuba le da protección a Venezuela, y Venezuela le da dinero a Cuba a través del petróleo —y así ha funcionado durante mucho tiempo—, pero eso ya no funciona, así que no sé qué va a hacer Cuba. Creo que Cuba va a fracasar.” ¿Qué estarán pensando en este momento el régimen cubano? ¿Llegó la hora de planear un cambio de régimen y negociar su salida? O, correr el riesgo de protestas masivas y una insurrección apoyada por la diáspora cubana/americana? ¿O iniciar una crisis migratoria de cubanos, tipo más de 125,000 cubanos salieron del puerto de Mariel, cerca de La Habana, rumbo a Florida, como el que se vivió en 1980?

Durante años he estudiado cómo se negocia bajo presión extrema: desde crisis de seguridad hasta disputas diplomáticas, donde la amenaza —explícita o velada— es parte del guión. En todos esos escenarios, hay un principio que nunca falla: no se negocia con la persona que quisiéramos tener enfrente, sino con la que realmente está ahí. Y Trump, con su estilo disruptivo, emocional y profundamente personalista, obliga a replantear las reglas tradicionales.

Trump no negocia como un jefe de Estado convencional. Negocia como un empresario acostumbrado a imponer condiciones, escalar tensiones y usar la amenaza como herramienta de persuasión. Para él, la presión no es un recurso excepcional: es su lenguaje natural. Por eso, quienes interactúan con él deben entender cuatro motivaciones que guían su conducta: ego, imagen, venganza y negocios. El error más común es subestimarlo. Muchos líderes han caído en la tentación de interpretar sus declaraciones como exageraciones o impulsos pasajeros. Se burlan de Donald y le faltan el respeto. Este fue probablemente el error existencial de Nicolás Maduro. No tomó en serio las amenazas, riéndose de Trump.

Pero también es cierto que Trump recompensa a quienes le permiten proyectar poder. Su elogio público a gobiernos que “cooperan sin quejarse” no es casualidad; es parte de su estrategia para dividir, presionar y condicionar. Esto, en parte, explicaría el giro tan dramático de la interacción de Gustavo Petro con el presidente estadounidense. Posiblemente en días estará el presidente de Colombia viajando a reunirse con Trump en la Casa Blanca. En crisis, la clave no es ganar la discusión, sino controlar el ritmo y el marco de la negociación. Con Trump, eso implica evitar caer en su juego de provocaciones, mantener la conversación en términos técnicos y no emocionales, y recordar que la verdadera negociación ocurre lejos de los micrófonos. Esta estrategia es la apuesta del primer ministro de Canadá, Mark Carney. ¿Estrategia para la presidenta Claudia Sheinbaum? En la siguiente entrega.