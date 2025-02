Terrorismo, como un problema político

Como había anunciado Donald Trump, desde su primera campaña presidencial en 2015, cuando bajaba las escaleras eléctricas, en el edificio Trump, México sería el enemigo por vencer. Diez años después, por lo menos en apariencia, el triunfante Donald Trump se comporta como un gobierno que busca llevar a cabo operaciones militares en contra de su vecino. La pregunta es: ¿cuáles son los verdaderos intereses de los Estados Unidos? Si el objetivo es reducir el número de estadounidenses que mueren por sobredosis de fentanilo, no es claro cuál de los anuncios ayudarían a corto plazo a cumplir con este objetivo. Si las intenciones son reducir el número de indocumentados que viven y trabajan en el norte, no hay mucho más que podría hacer México para detener el ingreso ilegal en ese país.

¿Qué quiere Donald Trump?

Con declarar una emergencia en la frontera por razones de seguridad nacional, esto le permite al presidente acceder a recursos extraordinarios para enviar más soldados activos (ahora habría 3 mil 500 nuevos elementos). Se supone que en este momento solo llevarían a cabo funciones de apoyo logístico para las funciones civiles, incluyendo uso de helicópteros y de aviones espías, y otras capacidades militares, incrementando dramáticamente el espionaje en la frontera, y recabar inteligencia de lo que estaría sucediendo en la frontera y dentro de territorio mexicano, incluyendo interceptación de comunicaciones de todo tipo, detección de personas y túneles que cruzan ambos países. Además, con los recursos adicionales que recibirá el Pentágono, Trump terminará de construir su famoso muro fronterizo,sí, aquel muro que México rehusó pagar hace ocho años.

La realidad es que el fentanilo es una de las sustancias más peligrosas, baratas y fáciles de producir. Si es que los cárteles mexicanos deciden o no traficar a los Estados Unidos, los estupefacientes encontrarán otras rutas para ingresar a ese país.

Otro aspecto de la estrategia del presidente Trump es la de amenazar con aranceles si México no “colabora” con sus vecinos en enfrentar a los cárteles mexicanos, no parece tener mucho sentido, porque no se ha definido claramente qué tiene que hacer México para satisfacer las demandas del presidente. Por eso, esta semana, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó detalles de los “recientes éxitos” en materia de seguridad, asegurando una reducción en homicidios en el país, y aseguramientos de fentanilo. Este esfuerzo de demostrar que las cosas “mejoran” y que ya no rige la estrategia de “abrazos y no balazos”, es verdaderamente una tarea titánica: Por más aseguramientos y detenciones que lleve a cabo México en los siguientes meses, no será suficiente para Donald Trump.

Y la decisión de identificar como “terroristas” a los cárteles mexicanos, tampoco cambiaría mucho la dinámica de la estrategia de Trump, ya que son conocidos los líderes de estas organizaciones. Además, seguramente los vecinos tienen suficiente información de que funcionarios, y empresarios han apoyado estas organizaciones a través de los años. Como se los comenté en este espacio hace una semana, habrá que esperar quiénes son identificados en estas listas que publicará el Departamento de Estado en las siguientes semanas, y que podrían enfrentar sanciones y persecuciones en Estados Unidos. Pero esto no detendrá el acceso que tendrán los estadounidenses al fentanilo.

Pero todo esto nos lleva a concluir que Trump busca enviar un mensaje político contundente, para dar la apariencia de que él sometió a los carteles y al gobierno de México mediante una estrategia mediática, incluyendo amenazas de operaciones militares en territorio mexicano. Porque, para reducir el número de muertos por sobredosis de fentanilo y de opioides en los Estados Unidos se requiere que se reduzca el consumo y asegurar que todos los consumidores tengan acceso a “narcan” (naloxona), que se utiliza para revertir las sobredosis de opioides. Aunque se aumentara dramáticamente la presencia de soldados, se persiguiera a los líderes y políticos que están detrás de los cárteles, y se pudiesen revisar a todas las personas que ingresan a los Estados Unidos, la realidad es que el consumo no se reducirá a corto plazo. Lo que sí se puede aspirar es que mueran menos consumidores a corto plazo.

Por eso, México y los otros aliados de los Estados Unidos necesitan entender que lo que busca Trump son los éxitos mediáticos para satisfacer a corto plazo las presiones políticas que seguramente enfrentará ante la letalidad y la dificultad de reducir el consumo del fentanilo en ese país. Y como buen bully, usará la fuerza y las amenazas para dar la impresión de que se está resolviendo uno de los problemas sociales más difíciles que enfrenta Estados Unidos en este momento.