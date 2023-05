Momento de la verdad para el general y el almirante

Esta semana llegó el momento de la verdad para el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda Durán. La pregunta es si podrán cambiar el rumbo que el comandante en jefe les ha trazado-ordenado-en los siguientes meses más cruciales para la democracia mexicana.

¿El general y el almirante insistirán en cumplir con sus funciones constitucionales, o también agregarán a las funciones de los secretarios de la Defensa y de la Marina la de convertirse en operadores políticos para la Cuarta Transformación?

Y aunque quisieran cuestionar o enmendar las funciones que les exige el presidente López Obrador, se atreverían a desobedecer una orden anticonstitucional o que podrían tener un impacto en la capacidad de las fuerzas armadas de ejercer sus funciones: proteger la constitución, la integridad física de los mexicanos, la soberanía del país, y proteger la democracia mexicana.

Pero eventos, decisiones y declaraciones recientes parecerían indicar que el general y el almirante decidieron seguir el conflictivo rumbo de las cavernas y desorden de los procesos electorales dándole prioridad a proteger al presidente, su legado y continuidad política.

Hay que reconocer que no es fácil decirle no al comandante en jefe. Pero la interrogante es si no pueden negar una orden del comandante en jefe por el respeto a la disciplina militar o porque al llevarlos en un camino no constitucional, ahora son rehenes del presidente porque necesitan la protección del ejecutivo.

Pero hay ordenes que, por el bien de la institución y la reputación de las fuerzas armadas, deberían el general y almirante secretario desobedecer.

Botón de ejemplo sucedió esta semana con el secretario almirante José Rafael Ojeda Durán, quien protagonizó una sección tipo “Quién es Quién” de las noticias falsas. En diferentes momentos hasta su tono sarcástico tomó un parecido al de Ana Elizabeth García, la “Vilchis”, al cuestionar, minuto a minuto, un reportaje que transmitió Ciro Gómez Leyva en su noticiero nocturno. Ciertamente se podrá cuestionar aspectos del reportaje donde el secretario busca no solo exhibir y desacreditar que los laboratorios presentados en Sinaloa producen metanfetaminas, no fentanilo. Además de desacreditar a los medios y a la misma directora de la DEA, Ann Milgram.

Para el presidente López Obrador, este momento “Vilches”, patrocinado por el Secretario de la Marina, fue la oportunidad de insistir que en México no se “produce” fentanilo, los medios de comunicación desinforman no solo en México sino también que estos tipos de reportajes son parte de una conspiración por los conservadores de desacreditar a México y a López Obrador.

Y aunque hay razones de cuestionar algunos aspectos de los reportajes, el hecho es que no cambia una realidad evidente: desde México se trafica fentanilo a Estados Unidos (más allá del debate si solo se trafica, se produce, se manufactura), el tema ha tomado una relevancia política en Estados Unidos y tendrá prioridad en la relación bilateral. Y también está tomando relevancia en la agenda de López Obrador en sus últimos años de gobierno y de no manejarse correctamente podría impactar el proceso de las corcholatas.

Por eso, la importancia de involucrar al secretario de la Marina, un secretario que sigue teniendo credibilidad, según las encuestas, pero quien, en su presentación acabó subrayando que en México se sigue produciendo metanfetaminas y eso en sí debiese ser un tema de suma preocupación del gobierno. Además, el secretario Ojeda acaba en una posición incómoda de contradecir presentaciones hechas por el secretario de la Defensa, donde señala que sí se produce fentanilo en México. También, en el afán de subrayar la posición del Presidente de que en México no se produce, el secretario contradice las aseveraciones en una supuesta carta publicada esta semana de los hijos del Chapo, donde aseguran que, aunque en Sinaloa se produce fentanilo, ellos no lo trafican.

No será la primera vez que un gobierno civil busque usar sus fuerzas armadas para proteger su legado, atacar a la oposición y mantenerse en el poder. Parecería que el presidente López Obrador asume que los secretarios de la Defensa y la Marina pueden asumir el papel de chivo expiatorio de una estrategia de seguridad fallida.

¿Llegó el momento de la verdad para el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda Durán serán recordados como los secretarios que defendieron la constitución y el estado de derecho? ¿O como simple operadores políticos de Andrés Manuel López Obrador?