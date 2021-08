La Muerte se pasea por el Zócalo, invitada del presidente.

La fotografía que publicó esta semana el presidente de México, cortándose el pelo, en su oficina en Palacio Nacional, sin cubrebocas, es un recordatorio que el Andrés Manuel López Obrador simple y llanamente no toma en serio la amenaza que representa el COVID-19 para la población. Esta imagen se publicó días después de que miles de personas, durante y después de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Parecía que el mismo presidente invitaba a la muerte a pasearse por el Zócalo de la Ciudad de México, ya que López Obrador presidió la conmemoración sin cubrebocas, a pesar de que la Ciudad de México se encuentra entre semáforo naranja y rojo, la Secretaría de Salud y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México difieren en este punto.

Pero el presidente decidió que la capital se encontraba en semáforo naranja, tal vez buscaba reducir potenciales críticos de que se llevara acabo la ceremonia del 500 aniversario.

El problema es que, estando a dos semanas del inicio de clases presenciales ordenada por el mismo presidente, uno asumiría que él tomaría todos los pasos necesarios para asegurar que los millones de niños y niñas puedan regresar al salón de clases. Eso debería de incluir recordarle a la población de la importancia de usar cubrebocas, mantener sana distancia, y tomar otros pasos necesarios para evitar eventos y contagios masivos de personas. Y obviamente vacunarse si hay dosis disponible.

Pero más que ser un líder que ante la crisis, decidió públicamente subestimar los riesgos para la población, especialmente para los niños adolescentes que no tendrán acceso a vacunas por lo menos este año, el presidente ya dijo que no es necesario. En respuesta a preguntas sobre los peligros que representa el regreso a clases en medio de una tercera ola de COVID-19, López Obrador respondió: “Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense si no salimos por el riesgo a que nos pueda pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, tenemos que enfrentar las adversidades”.

La experiencia de la tercera ola que se vive este momento en Estados Unidos, debido a la variante Delta, donde hospitales en estados en Texas y la Florida están atiborradas de adultos que no están vacunados y de… menores de edad. Pero el presidente insiste que no hay que preocuparnos, ya que durante la conferencia de prensa aseguró que menos del 1.6% de los contagios son en menores de 18 años y ninguno de ellos está en una situación de gravedad. La misma presidencia publicó un mensaje por Twitter para padres y madres de familia, con información sobre el regreso clases, donde se subraya que “En el mundo no existe evidencia de epidemia de COVID-19 en menores de edad”. Obviamente el presidente tiene otros datos.

En un país “normal” la persona que publicó este tweet o que le proporcionó la información del porcentaje de niños que se enferman de COVID-19, hubiera sido despedido a patadas. Pero, como el presidente tiene sus propios datos, sin importar que contradigan la información médica, científica y la experiencia internacional. Y desafortunadamente a López Obrador no se le puede despedir por incompetente o negligente. Otra declaración muy aventurada del presidente de esta semana fue puntualizar que México no utilizará una tercera dosis o segunda para las marcas de una aplicación, hasta que haya pruebas científicas culpando a “Las farmacéuticas buscan que haya más consumo…”. En Estados Unidos ya están recomendando tercera dosis para personas con inmunidad comprometida. Se filtró que en los siguientes días los asesores medicos de Biden recomendarán una tercera dosis después de 8 meses de recibir la segunda dosis.

Las declaraciones del presidente de no vacunar a menores, ni ofrecer habrá tercera dosis, podrían traducirse en un presupuesto del 2022 que no incluya recursos para la vacunación masiva que seguramente tendrá que llevarse a cabo si nos basamos en la experiencia internacional.

Por eso, el que López Obrador insista en no ser un ejemplo para la población, vísperas del regreso a clases, en cosas tan básicas como usar cubrebocas, e insistir en la sana distancia, es de una negligencia criminal.

¿Cómo insistir a la población, especialmente a la gente joven, que tome los pasos necesarios que incluye usar cubrebocas y no tener reuniones-fiestas-masivas, si el presidente tuvo una mega celebración en el Zócalo este fin de semana?

¿Y para el 15 y 16 de septiembre, AMLO pedirá que se celebre el Grito en Casa? ¿O de nuevo invitará a la Muerte al Zócalo capitalino?