Brugada, la peor jefa de Gobierno

Desde 1997 la izquierda gobierna en la capital del país y desde ese entonces se han sucedido una serie de personajes como titulares de la jefatura de Gobierno de la CDMX, entre los que destacan Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, quienes de una forma u otra cumplieron con la encomienda.

Sin embargo, al parecer ya se está acabando la inercia triunfadora de Morena con la gestión de Clarita Brugada, a quien le ha quedado demasiado grande el cargo, lo que compromete el triunfo del oficialismo en las elecciones intermedias del próximo año.

Se acerca el mundial y la metrópoli padece las consecuencias de una gestión mediocre que se refleja en los altos niveles de inseguridad que alcanzaron su vórtice con el asesinato de los dos colaboradores más cercanos de Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz, y que a ocho meses del artero crimen (20 de mayo 2025), no hay resultados para detener a los autores intelectuales y el esclarecimiento del móvil.

A plena luz del día y a unas cuadras de las oficinas de la titular de Gobierno, sobre calzada de Tlalpan, ambos funcionarios fueron acribillados por sicarios profesionales, lo que puso en evidencia, primero, que, si esto ocurrió a estos servidores públicos de alto nivel, pues qué se espera a los ciudadanos de a pie; y segundo, el mensaje del crimen organizado revela cuentas pendientes que no han sido cubiertas.

El cobro de piso asola a todas las colonias, tanto las populares como las de clase media y alta. Los malandros no se fijan en pequeñeces, ya que extorsionan al changarro de la esquina como al restaurante más fifí de Polanco o la Condesa.

Contar con la más numerosa corporación policiaca del país no garantiza que los índices delincuenciales vayan a la baja; al contrario, van en aumento por los delitos que no se denuncian por el absoluto rechazo de las fiscalías, que esgrimen cualquier pretexto para inhibir al ciudadano de presentarlas.

La novela El castillo de Franz Kafka, en donde se da cuenta de la terrible burocracia que prevalece en él, es cosa de niños comparada con lo que ocurre en los cuellos de botella que son las oficinas de la Fiscalía instaladas en las alcaldías, en las cuales puede ocurrir de todo, menos que se le brinde al ciudadano una justicia expedita, sobre todo cuando se carece de los recursos económicos para solventar los gastos y las mordidas.

Las principales arterias de la capirucha están intransitables, ya sea por los baches o por los carriles confinados para ciclistas y obras de relumbrón que entorpecen la vialidad. En las horas pico, la capital se torna en un gigantesco estacionamiento en donde la movilidad de los automotores es a vuelta de rueda.

La benevolencia de la naturaleza limpia a la ciudad de la polución ambiental y las lluvias llenan los embalses de las presas que surten del vital líquido a la urbe, porque las políticas públicas que se han diseñado e implementado para evitar la contaminación y la sequía brillan por su ausencia y son un fracaso.

La Ciudad de México está asentada sobre una bomba de tiempo en virtud de las placas tectónicas que la afectan y que a lo largo de la historia han provocado grandes terremotos como el de 1985 y el temblor de 2017; sin embargo, esto no es suficiente para frenar el crecimiento urbano desorbitado, desordenado y caótico.

El Metro es tan vulnerable que en cualquier momento nos amanecemos con la noticia de otro percance mortal como ocurrió el 3 de mayo de 2021 en la Línea 12, la Línea Dorada en los límites de Tláhuac e Iztapalapa, en donde, por desgracia, fallecieron 26 personas.

La corrupción se enquista en las principales áreas del gobierno central y en varias alcaldías gobernadas por Morena y ello, seguramente, le pasará factura en los comicios del 2027.

La oposición en el Congreso capitalino ha denunciado en tribuna la mala gestión e ineptitud de Brugada, pero, al igual que lo que ocurre a nivel federal, se hacen como que la Virgen les habla.

Si se hace el ejercicio de quitar los programas de asistencia social en la capital, esos que regalan dinero a los capitalinos, quedaría al descubierto en toda su magnitud la verdadera capacidad de gobernar que tiene la señora jefa de Gobierno.

En más de una ocasión, la presidenta Sheinbaum ha tenido que entrar en acción para tapar las limitaciones y yerros de la ex titular de la alcaldía de Iztapalapa, como es el caso de acelerar los trabajos para tener una ciudad que dé lustre a México con motivo del mundial de futbol que arranca en unos meses.

Los ojos del mundo estarán puestos el próximo 11 de junio en la inauguración de la gesta futbolera con sedes en la CDMX, Monterrey y Guadalajara, y en donde, además de la capacidad y habilidad de los futbolistas, se pondrá a prueba a Brugada, Samuel García y Pablo Lemus.