Encuesta mundial sobre entorno empresarial

Las perturbaciones comerciales, la inflación y las tensiones geopolíticas están frenando las perspectivas empresariales mundiales, según una encuesta de International Chamber of Commerce a organizaciones empresariales locales en más de 100 países. Las conclusiones de la Encuesta Económica Mundial 2025 de la Federación Mundial de Cámaras (WCF) de la ICC ofrecen un resumen de las perspectivas empresariales sobre cuestiones clave en todas las economías que, en conjunto, representan el 90% del PIB mundial.

Al analizar el lanzamiento de los resultados de la encuesta en Melbourne, el Secretario General de la ICC, John W.H. Denton AO, dijo: “Esta encuesta proporciona un resumen en tiempo real del panorama empresarial global, destacando la creciente incertidumbre como el principal desafío para las empresas”. La encuesta muestra la importancia de la red ICC a la hora de proporcionar información crítica sobre la economía real en un momento de grandes cambios globales.

Si bien el 89% de las cámaras califican el entorno empresarial como aceptable, las brechas regionales son amplias. Las tensiones geopolíticas, la inflación y los aranceles encabezan la lista de obstáculos globales para las empresas, pero los desafíos varían significativamente según la región.

Los encuestados en América del Norte tienen más dificultades con los aranceles (100%), en Oriente Medio y África del Norte con las tensiones geopolíticas (62%), en el sur de Asia con los impuestos (82%) y en América Latina y el Caribe con la inseguridad (70%). La escasez de mano de obra es más aguda en América del Norte (83%), Europa y Asia Central (70%) y Asia Oriental y el Pacífico (54%). La inflación sigue siendo una preocupación importante, con aumentos de precios reportados en más del 90% de los países.

Para más de la mitad de las cámaras encuestadas, el entorno comercial actual es un obstáculo importante para las empresas. La incertidumbre supera a los cambios arancelarios como el principal desafío comercial, con el 74% de las cámaras citándolo como un obstáculo significativo.

Las preocupaciones sobre el aumento del proteccionismo son particularmente pronunciadas en Asia Oriental y el Pacífico y América Latina y el Caribe, mientras que las cámaras en Oriente Medio y África del Norte son más optimistas, con un 60% de expectativa de que las condiciones comerciales se estabilicen.

Ante la incertidumbre, las empresas están optando por diversificar sus mercados (67%) y optimizar la gestión de costos (51%), en lugar de relocalizar sus operaciones (25%). El desarrollo del comercio regional está ganando terreno en Asia y Europa, mientras que las empresas norteamericanas están reconsiderando sus cadenas de suministro.

A pesar de los desafíos, las cámaras siguen siendo generalmente optimistas (50%) sobre las condiciones comerciales futuras. Oriente Medio y África del Norte lideran con las perspectivas más positivas, mientras que América Latina y el Caribe, Asia Oriental y el Pacífico informan de un creciente pesimismo, especialmente en medio de las presiones inflacionarias.

Balbina Fernández Garza: Panista deudora de Nuevo Léon

Ahora que ya está en funciones el Tribunal de Disciplina Judicial a cargo de la presidenta magistrada, Celia Maya, veremos que, por arte de magia, los asuntos “torcidos” que se encuentran en los juzgados detenidos por largo tiempo o que le dan la razón a los infractores de las leyes, comenzarán a tomar un curso apegado totalmente al orden constitucional.

Tenemos a la vista el caso de una recurrente morosa de Nuevo León que se ha pasado defraudando a quien se cruce en el camino sin que juez alguno la meta en cintura. Hablamos de Balbina Margarita Fernández Garza, militante panista desde 1988, que vuelve a reaparecer en tribunales (según los quejosos) con un lastre que incomoda. Presuntamente enfrentó un juicio ejecutivo civil (1366/2022) en los Juzgados de Monterrey. Este juicio derivó en una orden ejecutoria de embargo de sus activos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, se amparó bajo el número de expediente 2388/2022 y luego, de forma por demás misteriosa para evitar ser embargada, logró un supuesto desistimiento de la parte acusadora del juicio ejecutivo civil, cuando en realidad nunca ocurrió.

El quid del asunto es que en marzo de 2025, el Consejo de la Judicatura Federal, en un acuerdo cuyo contenido se desconoce, se pronunció a favor de la demandada, cuando todas las pruebas indican que es una contumaz morosa y defraudadora.