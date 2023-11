Días de definiciones en la política y en los deportes

Con los suspirantes de Morena y aliados que aspiran a gobernar en nueve entidades, se avecina el ‘parto de los montes’ para conocer a los seleccionados en función de tres criterios; el primero, la venia del máximo líder moral de ese partido; dos, el criterio de la equidad de género; y el tercero, el resultado de las encuestas, sí, esas que al final del día son “ponderadas” para ajustarlas al gusto del principal huésped de Palacio Nacional.

Especular sobre los ganadores y perdedores es un ejercicio inútil, ya que a estas alturas del partido, solo AMLO tiene más o menos claro por dónde va la jugada, aunque por el retraso en el anuncio para conocer a los vencedores, se ve que ya se le hizo bolas el engrudo en algunas entidades, entre ellas, la CDMX en donde Omar García Harfuch luchó a contracorriente, no obstante tener el total apoyo de Claudia Sheinbaum.

Independientemente del resultado y de los premios de consolación que tendrán los perdedores, seguramente se desprenderán algunos liderazgos regionales de Morena que no se vieron favorecidos con el dedazo presidencial, por ello y a pesar de que puntearon todo el tiempo en los estudios demoscópicos que se aplicaron, no fueron los escogidos y si la operación cicatriz desplegada principalmente por Mario Delgado, no funcionó, a partir del 11 de noviembre veremos otro cisma en el oficialismo.

Y decimos que habrá otra crisis en el seno de Morena, porque hay que recordar que la primera fue la ruptura de Marcelo Ebrard, quien ante los dados cargados que se tiraron en torno al destape de la corcholata para competir por la Presidencia de la República por parte de Morena, ha prolongado su decisión hasta este mes, en la que dará a conocer su decisión final y esta seguramente apuntará hacia Movimiento Ciudadano, en donde buscará ser candidato presidencial.

Y ahora, con la ruptura que nuevamente se dará en Regeneración Nacional con la salida de los malogrados aspirantes para las candidaturas de gobernador, se complica de suyo el escenario político para el oficialismo rumbo a la elección presidencial.

Los astros se le voltearon al presidente López Obrador, con la escisión en Morena y por varios acontecimientos de impacto nacional como la destrucción de Acapulco por el huracán Otis y en el ámbito político, irrumpió otro meteoro que se perfila hacia el barco que comanda AMLO, nos referimos a Xóchitl Gálvez, quien viene de atrás para acercarse con el paso del tiempo a Claudia Sheinbaum.

Bueno, como intitulamos esta columna, esta semana será definitoria en cuanto al humo blanco que saldrá del cuartel de Morena para conocer el nombre de las cinco candidatas y cuatro varones que buscarán gobernar en el mismo número de estados y no decimos en sus estados natales porque, por ejemplo, Rocío Nahle nació en Zacatecas y pretende ser gobernadora de Veracruz.

En la capital, como lo hemos dicho en este espacio, podría ser García Harfuch o Clara Brugada, pero cualquier decisión no vulnera las aspiraciones de Claudia Sheinbaum rumbo a la elección presidencial, como muchos señalan si sale elegida la exalcaldesa de Iztapalapa, ya que en la elección del candidato o candidata de Morena para competir por la jefatura de Gobierno de la CMDX, participó ella en forma conjunta con el presidente López Obrador.

Aunque los “puros” del oficialismo se jactarán de una victoria pírrica si es elegida Brugada, lo cierto es que sus agandalles y su visión cortoplacista para cuidar sus cotos de poder, molestaron en demasía a AMLO y por supuesto a la doctora.

Entonces, cualquiera que sea el resultado en la capital, los perdedores serán los “puros” de Regeneración Nacional.

También en esta semana se conocerá la composición del presupuesto 2024 y veremos si se etiquetaron recursos para la reconstrucción de Acapulco o si lo señalado por el presidente para apoyarlos fue pura demagogia.

En la UNAM también se conocerá al sucesor del doctor Enrique Graue y todo apunta a que será un personaje muy cercano a él; con ello se conjura el riesgo de que, como caballo de Troya, se incruste un simpatizante de la 4T en la Máxima Casa de Estudios.

La definición de Marcelo Ebrard se espera antes del día 15 y como ya lo señalamos se pondrá la camiseta naranja de Movimiento Ciudadano para buscar la Presidencia de la República.

En los próximos días también se logrará el subcampeonato de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula Uno y para fin de año, el América logrará su vigésimo cuarto campeonato.

En cuanto a los deportistas mexicanos que alcanzaron el pódium en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en Chile, serán premiados por el presidente con un chequesote, no obstante las aviesas intenciones de Ana Guevara por impedir que ello ocurra.