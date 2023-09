Voto de castigo para políticos ineptos

Es curioso observar a detalle el comportamiento de la psiquis de un político que su trayectoria se ha movido más entre la mediocridad y la incapacidad que en logros tangibles para la población.

A la vista tenemos una enorme retahíla de esos servidores públicos y representantes populares que se sienten tocados por Dios y por ello, convencidos que le hacen un favor a la patria, deciden buscar la gubernatura de sus entidades natales, alguna senaduría o diputación federal o por lo menos una alcaldía.

Los que ostentan esos cargos buscan, en los casos que la ley lo permite, la reelección y ello, no crea, estimado lector, es porque la ciudadanía se los pide, no señores, para nada, lo que sucede es que es tan atractivo ‘mamar’ del presupuesto público, que no quieren dejar el hueso o de plano buscar una rebanada mayor del pastel.

Esa democracia participativa de que tanto presumen en los tiempos de la 4T, debe no solo impedir que esos diputados, senadores y alcaldes busquen la reelección, sino también exigirles cuentas palpables de lo que han realizado en favor de las personas que viven en los lugares en los que fueron elegidos.

Para empezar, la gran mayoría de los ciudadanos desconocen el nombre de sus representantes populares o de sus autoridades locales y luego, al evaluar cómo está el lugar en donde viven, pues las cosas están peor, ah, pero eso sí, esos funcionarios públicos están convencidos de que merecen repetir en sus cargos.

Cuando observamos la actuación de la LXV Legislatura no sabemos si ponernos a reír o llorar ante la ineptitud e ineficacia de la mayoría de los senadores y diputados, principalmente del oficialismo integrado por Morena, PT y PVEM y en la Cámara alta hay que sumar al PES, quienes muchos de ellos no subieron a tribuna, no tuvieron ninguna intervención pública y menos leen o analizan las leyes o todo tipo de iniciativas que aprueban o desaprueban, dependiendo de la línea que les tiran desde Palacio Nacional.

Lo único que hacen es levantar la mano y checar sus cuentas bancarias para verificar si ya les cayó la dieta respectiva.

Bueno, esos esforzados representantes populares son los que buscan, obviamente, la reelección y hacen todo tipo de piruetas para que el dedo flamígero que abre las corcholatas los voltee a ver.

Una de las grandes ventajas de la irrupción de Xóchitl Gálvez en el firmamento político es precisamente la oportunidad que tienen los mexicanos para buscar nuevas opciones para que los representen en el Poder Legislativo o en el Ejecutivo, ya sea municipal, estatal e incluso federal, por ello, se deben buscar estos nuevos perfiles que, de alguna forma, los pueden arropar los partidos políticos para nominarlos a diferentes cargos de representación popular.

Saben los partidos políticos tradicionales que con sus militantes, con honrosas excepciones, son una bola de corruptos y oportunistas que no ganarían una elección abierta, por ello, están en la búsqueda de esos nuevos liderazgos locales que resulten lo suficientemente atractivos para el electorado.

Hay que ver la lista de los suspirantes del oficialismo para aterrizar lo descrito líneas arriba.

Para las 9 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, se apuntan algunos personajes que son infumables como Eduardo Ramírez, Mónica Fernández Balboa, Antares Vázquez, Verónica Camino, Ignacio Mier, Rocío Nahle y Patricia Armendáriz, entre otros tantos “brillantes próceres de la patria”.

Pobres de los habitantes de la CDMX, Chiapas, Morelos, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Yucatán, entidades en donde habrá elecciones para elegir a su gobernador, debido a que, algunos de ellos, tienen malos gobiernos, pero lo malo es que los que llegarán son peores.

Cuando alguien pensaba que no podían estar peor, verbigracia los veracruzanos, morelenses, chiapanecos o los tabasqueños, resulta que los que se apuntan por parte de Morena y aliados, son pésimos e inútiles.

Cierto, el modelo democrático mexicano sustentado en los partidos políticos está quedando a deber, por ello es menester la renovación total y de fondo de esos nuevos cuadros de políticos con otro tipo de valores éticos y morales que ven al servicio público como una oportunidad de servir a sus semejantes y no como un botín.