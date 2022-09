La rebelión en la granja tricolor

La rebelión de diputados priistas en contra de Alejandro Moreno y Rubén Moreira se fortalece con la suma de más legisladores que no concuerdan con la postura ambivalente, por decirlo de manera elegante, de sus dirigentes.

Muchos diputados tricolores son “huérfanos”, es decir, ya no tienen un tutor político que les tire línea; otros, se reagrupan en torno a los nuevos liderazgos que existen en el seno de la fracción y los más, frustrados, usados y engañados buscan incluso dejar la bancada del PRI.

Desde luego, están aquellos que son diputados plurinominales por la gracia de Alito y que darían la vida por su mentor.

También, hay diputados que son fieles a su gobernador como los del Estado de México y Coahuila.

Este escenario ya de suyo complicado, pondrá a los legisladores en la disyuntiva de escoger sobre cuál postura asumirán en temas torales para México, como la discusión del Paquete Económico del próximo año o la reforma electoral.

Para esos inconformes del Revolucionario Institucional se les presenta también la opción de conformar una fracción independiente en la Cámara baja, tal como ocurre en la colegisladora.

Del mismo modo, es un hecho incuestionable que de los 69 diputados tricolores que integran al grupo parlamentario de ese partido, su destino político es incierto, ya que para la gran mayoría ni siquiera les alcanza para la reelección, menos para ser palomeados por la próxima dirigencia nacional en donde, por supuesto, ya no estarán Alejandro Moreno y Rubén Moreira.

Me comenta un diputado del PRI que está evaluando junto con otros compañeros pasarse a la bancada del PRD y si las condiciones no son propicias, buscar un espacio entre los panistas, con tal de no seguir soportando los atropellos de sus líderes.

Esta rebelión llega en momentos cruciales para la elección del Estado de México y para la presidencial, en virtud de que la coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, representa una opción real y competitiva de frente a esos comicios, empero, ya con el rostro descubierto, al dejar atrás sus antifaces de “contras”, por parte de Moreno y Moreira, pues se fragmenta esa opción para nivelar la lucha electoral.

A dos años de que se termine el sexenio de AMLO y con el “Primor” ( PRI-Morena) consolidado por la abyección de Alejandro Moreno, se ve muy cuesta arriba que los tricolores fieles a sus convicciones, a la plataforma del partido y a sus alianzas, que aun recuperando la batuta de su partido, puedan ser una opción atractiva para los electores.

Por ello, es vital para la supervivencia del PRI y la alianza, ver cómo se desarrollan las cosas en la cancha legislativa en cuanto a sus posiciones en torno a las discusiones sobre la ampliación del plazo constitucional para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles.

En la discusión del Paquete Económico de 2023, la fracción del PRI asegura que rechazará la propuesta del Ejecutivo, empero, su credibilidad está por los suelos, por lo que es incierto cuál postura asumirá.

Comentan en corto los diputados inconformes del Revolucionario Institucional que votarán en contra de la militarización y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, porque no es austero, ni favorece a México.

Los afines a Alito emitieron un comunicado en donde apuntan que consideran ilógico destinar más recursos a pagar intereses de la deuda adquirida por este gobierno, mientras se recorta a la compra de medicamentos y a la construcción de carreteras en la mayoría de los estados.

Subrayaron que están en contra de la propuesta presupuestal entregada a la Cámara de Diputados, porque las prioridades de México no están plasmadas en ella. “No hay explicación para que mientras el sector salud padece el desabasto, el Tren Maya reciba cada vez más recursos”.

Además, mencionaron que en el presupuesto federal no hay impulso a la economía familiar, al crecimiento económico o a la actividad productiva; en cambio, sí nos endeuda y genera despilfarro en caprichos personales y electoreros.

“De nuevo Morena pone por delante sus intereses y no el de los mexicanos. Por eso, las y los integrantes de la bancada priista reiteramos que iremos en contra del PEF 2023″, aseveraron los tricolores.

Hagamos una recopilación de los hechos concretos sobre la capitulación de Alejandro Moreno; los expedientes que obran en poder de las fiscalías de Campeche y de la General de la República, en torno a las fechorías de este personaje son de tal envergadura que no libra la prisión y esto lo sabe Alito y por eso ya puso en la mesa los votos de los diputados priistas a favor del proyecto de la 4T, para salvar su pellejo del cadalso.

Todo lo demás que digan, hagan o despotriquen Alejandro Moreno y Rubén Moreira, es ocioso, faccioso y mentiroso.