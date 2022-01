Parlamento abierto: engaño y mentira

Si realmente se incorporarán las propuestas más relevantes que se han escuchado en el parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica, seguramente, se obtendría un entramado legal de relevancia para garantizarle la seguridad energética al país, con energías limpias, sustentables y más económicas para el consumidor, sin embargo, ya sabemos cómo se las gastan los legisladores de Morena y compinches, por lo que al final, se aprobará la reforma que mandó el presidente sin moverle una coma.

Tanto tiempo perdido y desaprovechadas tantas propuestas para mejorar la Iniciativa del Ejecutivo, para que al final del día, terminen en la basura.

Simplemente, las altaneras declaraciones de Manuel Bartlett en torno a los planteamientos de los expertos en el tema y los legisladores de oposición, confirman que la soberbia, cerrazón y simulación son parte del ADN del grupo en el poder.

El director de la CFE se atrevió a declarar que aquellos que se han expresado su rechazo a la contrarreforma eléctrica, son una bola de mentirosos.

Así las cosas, la coalición de legisladores Va por México refrendó su postura de votar en contra de la mencionada reforma, sino se incorporan en el texto, los temas de transición y generación de energías limpias.

El diputado del PRD, Luis E. Cházaro advirtió que si no hay modificaciones, la reforma no va a pasar en sus términos; “las adecuaciones tendrían que emanar de lo que los expertos están exponiendo en estos foros. Para eso los hicimos, para que haya la suma de todas las voces”, aseveró.

Es muy importante el tema de la transición energética hacia energías limpias y renovables que, subrayó el legislador, no está en el texto constitucional. ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? Tenemos que ir migrando a una transición energética, y si no está en la ley, pues no va a suceder.

En el marco del Foro 7. Diálogos JUCOPO Reforma Eléctrica. Sistema Eléctrico, Seguridad Energética y Seguridad Nacional, Cházaro cuestionó a Guillermo Nevárez Elizondo, director de CFE Distribución, sobre ¿cómo piensan avanzar hacia la transición energética si, de acuerdo con el Plan de Negocios 2021-2025, siguen sin invertir en la transición energética? Y recordó que el propio titular, Manuel Bartlett anunció que en Sonora se implementará una planta de energía solar pero –aclaró Cházaro- “instalar un campo (que no sabemos cuándo termine), no es tener un avance hacia una transición energética” y, más aún, dijo que las y los diputados necesitan más información relativa a cómo la CFE logrará reducir las tarifas del insumo eléctrico, porque “los precios no van a bajar por decreto, y lo hemos visto en innumerables ocasiones”.

Las tarifas eléctricas no van a bajar con la reforma que impulsa el partido en el poder, al contrario, al quedarse sin las millonarias inversiones del capital privado que, por cierto, con reforma se cancelarían, el gobierno tendría que inyectarle recursos para abaratar el costo de la generación de electricidad y bueno, ya vimos lo que está pasando en Pemex.

Dice el legislador Cházaro que “Nos gustaría oír una explicación más razonada y documentada de cómo es que piensan lograr este objetivo (el de bajar la luz) en el que podríamos estar todos de acuerdo; pero no creo que simplemente por el hecho de repetir que la luz va a bajar, así sea”.

“He buscado con ahínco y no encuentro en qué parte de la propuesta presidencial, viene lo relativo a la transición energética porque si hoy estamos hablando de Seguridad Energética y Nacional, tendríamos que ver los ejemplos en el mundo, donde las propias eléctricas nacionales y privadas han destinado ya parte de su utilidad a ir a la transición energética, y si no lo dice la ley, no va a suceder”, insistió.

No se necesita ser agorero para anticipar el daño que se le hará a México con esta reforma y que en otras latitudes del mundo ya la ven con recelo, sobre todo en Estados Unidos y La Comunidad Europea, quienes tienen un buen cúmulo de inversiones en el sector.

En cuanto se publique la reforma eléctrica como la mandó el presidente, en el diario oficial, de inmediato comenzarán a fluir las demandas internacionales y la presión extranjera al gobierno mexicano para dar marcha atrás.