Democracia y mejores salarios en el SNTE

En estos tiempos, en la vida interna de los sindicatos resulta un “suicidio” pretender perpetuarse como líderes en las cúpulas sindicales y más ahora que, incluso, los tratados internacionales como el T-MEC, condenan esta práctica.

Al inicio del sexenio habían demasiado tiradores para ocupar el máximo cargo de dirección del SNTE, entre ellos, Elba Esther Gordillo, por interpósitas personas y por supuesto, los disidentes agrupados en la CNTE, sin embargo, la institucionalidad, la transparencia de propósitos, la unidad y la terminación de los cacicazgos, le dieron una nueva vida democrática e institucional al sindicato más numeroso de América Latina.

Después de casi tres años al frente del SNTE, el secretario general Alfonso Cepeda Salas ha cumplido a carta cabal el compromiso de emprender elecciones mediante el voto libre, secreto y unipersonal para renovar las dirigencias seccionales y con ello culminar con su relevo en 2024.

Al referirse a los recientes procesos en las secciones 31 de Tlaxcala, así como 2 y 37 de Baja California, el dirigente magisterial garantizó que al igual que en esas elecciones, en las próximas prevalecerá la determinación de los agremiados y la de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, de generar todas las condiciones para que la participación se desarrolle en un ambiente de absoluta libertad, certeza, imparcialidad, transparencia y legalidad.

“Les ratifico, yo no tengo candidato, me he pronunciado con firmeza: se terminaron los cacicazgos, fuera el dedazo, porque tengo un profundo respeto por todos mis compañeros, sé que elegirán con la responsabilidad que da la libertad. Hemos demostrado que no somos dirigentes de fantasía”.

El maestro Cepeda Salas, encabezó la LIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, en la cual afirmó en forma categórica que se equivocaron de manera contundente quienes auguraban un fracaso para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuando efectuara los cambios de dirigencias sindicales, a través del voto universal.

Por el contrario, se impuso la madurez democrática de los agremiados y se fortalecieron la unidad y autonomía de la organización, subrayó el líder del magisterio.

El Sindicato es de los trabajadores de la educación y sus decisiones pertenecen sólo a ellos. “En la riqueza de la pluralidad prevalece el principio de unidad, democracia y autonomía”.

Más allá del tema de la democracia interna es menester reconocer el papel fundamental que ha tenido el magisterio en el retorno a clases y el de tener que sortear la inexperiencia de ciertas autoridades educativas y del sector salud, quienes no solo han entorpecido el regreso a las aulas, sino que han comprometido la docencia y la misma seguridad de la comunidad estudiantil.

A la mayoría de los maestros les hace falta la segunda dosis de la vacuna CanSino, pero ello no ha sido impedimento para estar en los planteles escolares.

“Somos la generación que venció al miedo, que venció la incertidumbre. Logramos reinventarnos, nos enfocamos en nuestras capacidades y en el potencial que hemos desarrollado como organización; nadie se quedó cruzado de brazos, mantuvimos vocación e innovación en la práctica educativa y en la vida sindical”, refirió Cepeda Salas

Se reconoce que la escuela pública se mantuvo viva gracias al magisterio y al trabajo realizado por el Sindicato.

Al rendir el Informe General de Actividades de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, correspondiente al periodo mayo-septiembre, Cepeda Salas destacó la certeza laboral mantenida en los últimos meses y agradeció “la solidaridad y compromiso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el magisterio y sus derechos laborales”.

“La unidad que nos cohesiona es la fortaleza necesaria para afrontar cualquier desafío. ¡Vamos por mejores salarios, vamos por la reforma al sistema de pensiones, vamos por la reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros!”.

En cuanto a la rendición de cuentas, Cepeda Salas dio a conocer que durante estos meses se han destinado recursos a mejorar sedes sindicales de secciones que lo requerían y para apoyar individualmente a agremiados afectados por la pandemia y desastres naturales.