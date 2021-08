El TEPJF ante el mayor reto de su historia

Así como el INE le estorba al presidente en sus afanes dictatoriales, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le representa un serio escollo para imponer su voluntad por encima de los otros dos poderes de la Unión y de la Constitución, además, claro, de la democracia.

El conflicto desatado al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le cayó como anillo al dedo a AMLO para intentar socavar su autonomía e independencia. Ya lo dijo Ricardo Monreal, “deben intervenir el legislativo y la SCJN para poner orden en el tribunal”, ajá, como no. Si se permite que ello ocurra, todas las elecciones se resolverían en el tribunal federal, incluyendo la presidencial.

Así como la sociedad y el bloque opositor al gobierno están defendiendo al INE deben hacer lo mismo con el tribunal electoral. Desde luego este juego de vencidas será similar a un choque de trenes en donde un convoy trae la carga de la dictadura; y el otro de mantener al tribunal lejos de los tentáculos del pulpo opresor y totalitario que representa el presidente de la República.

La maquinaria del Estado se alista para librar la madre de todas las batallas para apropiarse del TEPJF, no me cree estimado lector, habría que registrar el encuentro que sostuvieron el día de ayer, López Obrador y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para darle indicaciones a este de que no quiere como presidente de ese órgano deliberativo al magistrado Reyes Rodríguez y menos a que “la manada” se haga del control.

Resolver el galimatías para la parte oficial está complicado, sobre todo porque no tienen cartas alternas para desplazar al nuevo presidente del TEPJF, toda vez que José Luis Vargas, hasta antier presidente de ese órgano colegiado, es un pillo que tiene a la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto sobre su cuello y aunque haya una orden superior para exonerarlo, son demasiadas las evidencias de enriquecimiento inexplicable y además el descrédito y la desconfianza que carga Vargas sobre sus hombros lo hace insostenible mantenerse en el cargo.

Con una enorme carga de trabajo derivada de las impugnaciones ocurridas en las elecciones del 6 de junio, el tribunal enfrenta el mayor reto de su existencia, al darle soporte a sus resoluciones apegadas a derecho y además defender la plaza ante la injerencia intervencionista.

Cuando todo mundo pensaba que AMLO iba a fortalecer los órganos autónomos y respetar a los otros poderes de la Unión, resultó que sus aviesas intenciones son otras, las contrarias al orden constitucional y a la democracia.

Está mucho en juego en torno al régimen democrático y es obligación de todos proteger el tribunal electoral en su independencia y autonomía.

Si ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación padece el descrédito por la sumisión que existe por parte del ministro presidente al Jefe del Ejecutivo Federal, sería el acabose si ahora el máximo tribunal electoral del país siguiera los pasos de la SCJN.

Resulta paradójico que una de las principales amenazas que ha tenido el TEPJF a lo largo de los últimos 21 años, ha sido precisamente Andrés Manuel López Obrador, ya que ante las derrotas que electorales que sufriera en la búsqueda de la presidencia, , primero ante Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto, pidió la desaparición del tribunal, al tiempo de exigir la renuncia de todos los magistrados que lo integraban.

Ahora ya como presidente de México, vuelve a las andadas con el propósito de hacerse del control del Tribunal Electoral. Vaya demócrata y garante de la Carta Magna no salió el tabasqueño.