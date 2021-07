Si no pueden remediar el desabasto de medicamentos, ¡renuncien!

“Son mucho muy difícil de conseguir” aclara el presidente López Obrador en torno a los medicamentos oncológicos, no obstante que ya va tener casi tres años en el cargo y en ese periodo no han podido regularizar el abasto de medicamentos, no solo contra el cáncer, sino en general para combatir todo tipo de enfermedades.

El desbarajuste, por no decir otra palabra, que trae el sector salud y en especial el Insabi, es por errores y decisiones propias de AMLO y sus colaboradores, y no porque hubiera un problema mundial de escasez de medicinas.

Desde que las primeras semanas de su gestión, el presidente compró un pleito con la industria farmacéutica nacional con el pretexto de haber encontrado supuestos actos de corrupción, empero, dos año y medio después, no han enjuiciado a alguno de esos “hampones”, al contrario, con el paso del tiempo, se ha vuelto evidente que se trató solo de una venganza o el cobro de alguna afrenta para retirar de la compra de medicamentos a los laboratorios nacionales.

Luego se incorporó a la ONU para garantizar el suministro, pero salió peor y ahora, en la víspera del tercer informe de gobierno, estamos peor que nunca, no han podido regularizar el abasto, por lo que la sociedad exige y pone un ultimátum, ¡si no pueden, renuncien!, tal como lo reclamó en su momento a Felipe Calderón, luego del secuestro y muerte de su hijo, el empresario Alejandro Martí.

Pasan los meses y los niños con cáncer no tienen los fármacos oncológicos, no obstante las innumerables promesas de AMLO de remediar el desabasto.

Bueno, hasta el Doctor Muerte, el tal López Gatell, se aventó la puntada de declarar que los niños enfermos eran unos revoltosos golpistas, aunque, luego de que le jalaron las orejas en Palacio Nacional, se retractó, sin embargo, sus criminales declaraciones quedaron grabadas en audio y video, para luego ser usadas como una prueba contundente de su brutalidad e irresponsabilidad como servidor público.

Desde San Lázaro, el diputado Éctor Ramírez exigió al Insabi informe sobre compras de medicamentos realizadas entre 2020 y 2021

El Instituto ha infligido a la población un daño irreparable; de nada ha servido que se le hayan transferido más de 70 mil millones de pesos de forma extraordinaria porque persiste la escasez de medicamentos, acusó el diputado del PAN

“Hay un desastre administrativo y financiero en el Insabi, pues de las claves acordadas con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), no se logró adquirir ni la mitad de los 100,000 millones de pesos que se habían acordado comprar”, aseveró el legislador.

En ese sentido, ante la grave escasez de medicamentos, requirió una explicación sobre las razones por las que se declararon desiertas las licitaciones para 55.2% de las claves de medicamentos, principalmente aquellas donde el resultado fue declarado como “sin motivo”.

Asimismo, las modificaciones a los contratos ya firmados, y los motivos que derivaron en los ajustes correspondientes, así como las fechas para la entrega a México de los medicamentos ya contratados.

Ramírez Barba también pidió información sobre la estrategia de distribución que implementará la Federación para hacer llegar las medicinas a los hospitales y unidades médicas del país.

Además, solicitó saber las claves de medicamentos que ya no se comprarán por medio de la UNOPS, al declararse desiertos los procedimientos y la estrategia a seguir para evitar que el desabasto comprometa la salud de los mexicanos que se quedarán sin medicamentos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se le destinaron suficientes recursos para cubrir la compra de medicamentos y se transfirieron más de 70 mil millones de pesos de lo que era el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular al Insabi, con el consecuente fracaso en toda la cadena de suministro.

El Insabi busca resolver con compras directas la adquisición de fármacos y en esa coyuntura se ha dado a conocer que se adeudan cerca de 3 mil millones de pesos a farmacéuticas desde 2019. “¿Entonces en que se está ejerciendo el recurso?”, cuestionó el diputado federal.

Por lo tanto, subrayó, se debe informar sobre los adeudos por 3 mil millones de pesos que se tiene actualmente con la industria farmacéutica en México, así como conocer cómo, cuándo y con qué recursos se pagarán tales recursos indispensables para la vida económica del sector.

“Lo anterior muestra los enormes vacíos de información que el Insabi tiene frente a la sociedad. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se ejercen los recursos públicos, en particular aquellos destinados a proteger la salud”.