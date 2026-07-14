Últimos cuatro

Quedan cuatro: cuatro equipos, cuatro juegos.

El Mundial 2026 ha ofrecido grandes encuentros, goles y jugadas memorables, polémicas, y el ascenso de nuevos héroes.

Ahora toca el desenlace. De pronóstico reservado. Francia contra España en una semifinal; Inglaterra contra Argentina, en la otra. Los cuatro equipos mejor ubicados en el ranking de la FIFA.

Francia y España se enfrentaron en octavos en el Mundial de 2006, con una victoria francesa. Inglaterra y Argentina se han enfrentado en 5 mundiales, con tres victorias inglesas, pero el que prevalece más en la memoria es el de 1986 en el Azteca, con “el gol del siglo” y “la mano de Dios” de Maradona.

Semifinales de Mundial con un toque de Champions: gran nivel, grandes expectativas.

También se define el campeonato de goleo individual: Messi y Mbappé con 8 goles cada uno, Kane y Bellingham con 6 por cabeza. (El noruego Haaland se quedó con 7).

Un total de 28 goles entre cuatro jugadores que todavía tienen dos juegos por delante, ganen o pierdan su semifinal.

Y no olvidar que Dembelé lleva 5 y Oyarzábal 4. A disfrutar, porque el siguiente cometa Mundialista es en cuatro años.