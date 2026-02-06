La atención en ICE

Las noticias y la discusión pública sobre el ICE (Immigration and Customs Enforcement) se han mantenido con intensidad en la agenda ya por varias semanas.

Los sucesos en Mineápolis, en particular, probablemente estén entre lo más visto y comentado del flujo informativo reciente.

De acuerdo con la encuesta nacional de EL FINANCIERO, realizada en el mes de enero y publicada el miércoles 4 de febrero, las redadas del ICE son lo que más interesa a la sociedad mexicana de entre un abanico de temas internacionales.

Según la encuesta, 39 por ciento de las personas consultadas dijeron estar muy o algo interesadas en las noticias sobre las redadas de ICE contra inmigrantes, comparado con 35 por ciento que dijo estar muy o algo interesada en las noticias sobre la situación en Venezuela, durante el mismo mes en que Nicolás Maduro fue extraído del país por fuerzas armadas norteamericanas, o 27 por ciento que se interesa en el asunto de Groenlandia, relativo a las intenciones del presidente Trump de anexar la isla ártica a su país.

El interés en el ICE supera incluso al mostrado por las personas entrevistadas en relación con noticias sobre Gaza o Irán.

El sondeo de EF revela que algunos subgrupos muestran más interés en las noticias sobre el ICE que otros.

Por ejemplo, las mujeres se interesan más en ese tema que los hombres, con una proporción de 43 por ciento que dijo estar muy o algo interesada, frente a 35 por ciento entre el subgrupo masculino.

El sondeo no arroja diferencias por grupos de edad, pero al mirar el desglose por niveles de escolaridad, las diferencias en interés son muy marcadas, alcanzando 55 por ciento entre personas con estudios universitarios y 32 por ciento entre quienes tienen estudios de nivel básico.

Pero el aspecto quizás más interesante es la interconexión que se tiene con el país vecino a través de familiares. Quienes dijeron tener familiares que viven en Estados Unidos, el interés en las redadas del ICE registró 46 por ciento, proporción que se reduce a 34 por ciento entre quienes no tienen familiares allá.

Esta brecha claramente sugiere que los vínculos familiares del otro lado de la frontera aumentan la atención (y quizás también la tensión) en lo que está pasando con el ICE y las redadas contra inmigrantes.

Buena parte de la atención pública reciente ha destacado las muertes, a manos de agentes del ICE, de Renee Good y de Alex Pretti.

Esos sucesos, ampliamente difundidos con videos de teléfono a través de las redes sociales, así como la postura oficial que los etiquetó como “terroristas domésticos”, han sido un detonante de protestas y movilizaciones sociales.

Un tema pendiente a revisar es el impacto en la opinión pública, no sólo en este momento, sino de cara a las elecciones de noviembre.

En días recientes circuló un video de Steve Bannon, conocido asesor de Trump, refiriéndose a las redadas como un aspecto con potencial impacto electoral, dando a entender que la intimidación y la desmovilización de electores, sobre todo demócratas, podría ser resultado de esas redadas.

En una lectura que también parece ir por esa vía, la publicación británica The Economist en su reciente número, hace referencia a las acciones en Mineápolis como “una prueba del poder del gobierno para usar violencia contra sus propios ciudadanos”.

A pesar de que Trump anunció el retiro de personal del ICE de Mineápolis, el tema de las redadas sigue encendido. Se trata de un tema más que polarizante, del cual muy probablemente siga fluyendo información en días y semanas por venir.

Por lo pronto, es claro que entre la opinión pública mexicana, el tema es de lo que más atención jala entre varios asuntos de carácter internacional. Un tema que no deja de verse con azoro y zozobra.