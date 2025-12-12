Polarizaciones

Pareciera que el tema de la polarización política en el país ha venido quedando relegado.

Aprovecho algunas preguntas que se incluyeron en la encuesta nacional de El Financiero del mes de octubre para retomar la discusión sobre polarización.

En esta ocasión se trata de comparar cuatro asuntos y ver qué tan polarizantes resultan entre la sociedad mexicana, refiriéndonos a la polarización, en este caso, como el porcentaje de gente que se ubica en los extremos de una escala temática.

Los cuatro asuntos son la escala de izquierda-derecha, comúnmente preguntada en las encuestas, así como también la postura hacia la ‘Cuarta Transformación’.

Junto con esas dos variables que suelen ser reactivos de seguimiento, se incluyeron dos escalas en las que se pidió la postura de la persona entrevistada en el conflicto palestino-israelí y la situación entre Estados Unidos y Venezuela.

Las posturas extremas en cada caso son estar completamente a favor de alguno de los polos, ya sea del lado palestino o israelí, o del lado estadounidense o venezolano.

Al parecer, ninguna de esas dos temáticas internacionales polariza a la sociedad mexicana, cuya respuesta más alta se da en los puntos centristas o moderados.

La ‘Cuarta Transformación’ sí sigue polarizando, así como también se observa cierta polarización en el eje izquierda y derecha.

Veamos los datos. De acuerdo con la encuesta, en el eje de izquierda y derecha se observa un 36 por ciento que se ubica en el punto que se percibe como intermedio (el centro), mientras que los dos extremos suman 29 por ciento: 22 por ciento se ubica en la extrema izquierda y 7 por ciento en la extrema derecha.

Según este estudio, hoy en día hay en el país tres personas de extrema izquierda por cada persona de extrema derecha.

La postura hacia la ‘Cuarta Transformación’ arroja un mayor grado de polarización: apenas 16 por ciento se ubica en la posición neutral, mientras que 49 por ciento se ubica en las posturas extremas: 34 por ciento nos dijo que está completamente a favor de la ‘4T’, mientras que el 15 por ciento dijo estar completamente en contra.

Distribución de posturas

Por razones de espacio, me limito al dato actual sobre la ‘4T’, pero hay que ver los de meses y años anteriores para ver si esta polarización se ha mantenido o ha crecido o ha bajado.

En los dos temas internacionales abordados se observa una mayoría de posiciones neutrales: 52 por ciento en el caso del conflicto palestino-israelí y 54 por ciento en el caso de la situación entre Estados Unidos y Venezuela. Los extremos solamente suman 7 y 9 por ciento, respectivamente.

Son temas candentes, preocupantes para muchos, delicados, pero poco polarizantes: sí hay una presencia de posiciones extremas, pero la sociedad mexicana no parece estar tan polarizada en esos ejes temáticos.

Los conflictos internacionales muestran mayorías neutrales. A siete años, la ‘4T’ sigue siendo el principal eje polarizador en nuestra sociedad.