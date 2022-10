Corcholatómetro: despertó la ‘caballada’ priista

Si en algo claramente no son iguales el presidente López Obrador y los presidentes que le han precedido en las últimas dos décadas es en el tiempo que el actual mandatario dedica a hablar públicamente de las figuras presidenciables, lo que él denomina las corcholatas. En días recientes dedicó buena parte de su conferencia matutina a pasar lista de la caballada, tanto la propia como la ajena.

De las corcholatas de Morena el Presidente habló muy bien, como sería de esperarse, y reforzó la idea de que la caballada está fuerte.

Lo novedoso fue la lista de 43 posibles presidenciables de oposición que AMLO dio a conocer y a la cual, más allá de casos individuales, describió como una caballada flaca. Ante tal provocación, el priismo parece haber despertado y ya comenzó a placear a sus aspirantes a la Presidencia. Luego de un periodo considerable de haber estado guardada en los establos, la caballada tricolor salió a mostrar músculo.

Típicamente las encuestas se prestan para hacer un periodismo tipo hipódromo que narra cómo van los caballos en la pista electoral y, precisamente en esta semana, EL FINANCIERO publicó su encuesta mensual de seguimiento rumbo a 2024. Con base a los datos publicados me permito actualizar el cálculo del corcholatómetro que hemos llevado en este espacio.

Lo destacable del lado de Morena es que las corcholatas avanzaron en el último mes. Claudia Sheinbaum subió su puntaje promedio de 34 a 38 puntos, su nivel más alto hasta el momento, reflejo de estar al aire por su cuarto Informe de Gobierno. Sheinbaum metió el sprint. Veremos si mantiene el paso.

Por su parte, Marcelo Ebrard avanzó tres puntos, de 33 a 36 puntos en total, ubicándose dos abajo de Sheinbaum. No hubo informe del canciller, pero no falta quien atribuya su avance a TikTok. Lo interesante es que no ha habido una lógica de suma cero: hasta ahora, si una corcholata gana, la otra también.

Adán Augusto López avanzó tres pasos al subir de 17 a 20 puntos promedio. Quizás ayudaron los reflectores del éxito al lograr que la reforma sobre la Guardia Nacional fuera finalmente aprobada por el Congreso.

Lo que el sondeo ya no captó fue la posible reacción del público a la manera en que el secretario de Gobernación justificó la cancelación del secretario de la Defensa a asistir al Congreso para informar sobre el hackeo a la Sedena, argumentando una comunicación “irrespetuosa”. Habrá que ver si la opinión pública le pasa factura por eso.

Ricardo Monreal avanzó dos puntos al pasar de 17 a 19 puntos en promedio, pero bajó a la cuarta posición luego de que Adán Augusto lo rebasara por la derecha.

Del lado de la oposición, la encuesta de EL FINANCIERO, realizada antes de que AMLO diera su lista de 43 opositores, consideró a 10 posibles presidenciables, así que iremos variando nombres. La métrica en este caso es muy sencilla: porcentaje de opinión favorable.

Los priistas más destacados en opinión favorable son Enrique de la Madrid (24%) y Alfredo del Mazo (21%). El gobernador mexiquense no aparece en la lista de AMLO, pero metió un sprint de ocho puntos de avance en el último mes... y aún faltan meses para las elecciones en su estado en junio de 2023.

Beatriz Paredes (18%) y José Ángel Gurría (14%) recién se suman a la caballada y no han tenido tanta exposición mediática. Habrá que ver si meten presión y sacan provecho de la experiencia, ya que la delantera en la oposición la lleva el joven Colosio Riojas (33%), un pura sangre bien posicionado en las apuestas.

En el panismo ya había destapados y su mejor opción en la encuesta es Lilly Téllez (23%), seguida por los gobernadores Kuri (20%) y Vila (19%), y por el diputado Creel (18%).

El PRD no ha hecho destapes y es probable que se monte sobre una candidatura aliancista. Por lo pronto, el PRI despertó y la primera señal que manda al electorado es que no todo es Alito. Veremos cómo responde el respetable.