Información y opinión

La Suprema Corte rechazó el lunes una legislación que obligaba a las estaciones de radio y televisión a etiquetar sus contenidos para evitar que las audiencias confundan lo que es opinión con lo que es información.

Es una polémica que surgió en Estados Unidos desde los años 60, cuando la televisión le empezó a quitar lectores a los diarios y éstos reaccionaron, exigiendo que se utilizaran en la pantalla chica los mismos estándares profesionales que se acostumbraban en la prensa escrita. Las televisoras lo fueron haciendo poco a poco para tener credibilidad y durante muchos años diferenciaron claramente su programación noticiosa de la que buscaba confrontar puntos de vista.

La inquietud regresó cuando aparecieron los canales de cable que transmitían 24 horas. Sus comentaristas mezclan ambas cosas y muestran un obvio partidarismo.

La situación se complicó cuando se popularizaron el internet y las redes sociales. Como cualquiera puede crear contenidos, en un mismo post puede haber información tendenciosa y juicios sin base factual. Son muchos los que suponen que los que gestionan esas redes deberían reglamentar su uso y censurar los contenidos confusos.

Lo peor fue que los grandes diarios americanos, ante la pérdida de suscriptores, fueron relajando sus normas éticas y abandonaron las prácticas que los caracterizaron.

Lo cierto es que las audiencias de la Unión Americana le dan mayor confianza a los diarios y a las televisoras locales, que siguen los cánones tradicionales del trabajo periodístico. Creen menos en las grandes cadenas (NBC, CBS y ABC) y en la televisión pública (PBS) y cuestionan mucho todo lo demás: las cadenas de cable (Fox, CNN y MSNBC), la radio hablada, los periódicos nacionales (USA Today, New York Times y Washington Post) y los sitios web de noticias que son sólo digitales (encuesta 2018 del American Press Institute). Aunque lentamente, están también aprendiendo a evaluar los contenidos de las redes sociales y rechazan a los que más groseramente los quieren manipular.

En el fondo, es un problema de educación, no de legislación. Hay que enseñar a las audiencias a distinguir información de opinión, y hay que hacer que los comunicadores vuelvan a las buenas prácticas que los prestigiaron.

JUGAR LIMPIO

En los periódicos siempre se tuvo el cuidado de separar el contenido pagado. La publicidad tenía un formato diferente y se aclaraba cuando un texto era “apoyado” (sujeto a los estándares profesionales, pero financiado parcialmente por un tercero, para ampliar la atención pública sobre un tema particular) o “patrocinado” (el medio no se responsabiliza de la veracidad porque un tercero estuvo involucrado en la producción).

También se distingue nítidamente lo que es información de lo que es opinión.

La noticia es una información verificada, que se basa en el recuento imparcial de los hechos que el reportero presenció o que le transmitió una fuente confiable, que identifica claramente (nombre completo, institución que representa e intereses que pueden influir en su declaración) para que el lector sepa de dónde viene la información.

El reportero debe consignar lo que preguntó y entrecomillar lo que le respondió su fuente. Para aligerar la lectura puede sintetizar y parafrasear, teniendo cuidado de no desvirtuar lo dicho.

En el periodismo de investigación es frecuente la necesidad de utilizar información off the record (la fuente le confía al reportero una información en el entendido de que no será publicada ni confirmada con otra fuente) o fuentes anónimas, cuando proporcionan información a condición de no ser nombrados o de que se les identifique de una forma determinada (“un militar que estuvo en la reunión”).

En todos los casos, el reportero se guarda su propia opinión y consigna los hechos tal como sucedieron (just the facts). La redacción revisa el material y se asegura que lo narrado sea real (fact check).

Los contenidos de opinión se basan en la interpretación y juicio de los hechos. Sólo deben estar limitados por las leyes contra la calumnia y por las normas de la correcta redacción, la lógica y el buen gusto.

Lo importante es que las audiencias entiendan cómo trabajan los periodistas y que éstos se ganen su confianza laborando de la manera más profesional que les sea posible. Tienen un ideal compartido: hechos reales y verificados; opiniones sinceras y fundamentadas.

Afortunadamente hay medios como EL FINANCIERO, que están comprometidos con ese principio.