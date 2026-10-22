Timbiriche: Sasha une los puntos

“No puedes unir los puntos mirando hacia adelante; solo puedes unirlos mirando hacia atrás”, dijo Steve Jobs en 2005 ante los graduados de Stanford para decir que el sentido de algunas experiencias solo se revela con el tiempo. Lo que parece suelto o sin rumbo cobra significado cuando, años después, miramos atrás y entendemos cómo llegamos aquí.

Y justo eso hizo Sasha Sokol, integrante de Timbiriche, una banda cuyo nombre proviene de un juego de lápiz y papel que, curiosamente, consiste en unir puntos con líneas. Gana quien cierra el cuadro. A Sasha le tomó décadas unir los puntos de su historia hasta poder nombrarla: abuso.

Ella tenía 14 años; Luis de Llano, 39. Por años, la historia se contó como un romance de la farándula. Llamar amor al abuso forma parte de una cultura de la violación que la minimiza mediante prejuicios y termina responsabilizando a quien la sufre.

En junio de 2025, la Suprema Corte resolvió una demanda por daño moral en contra de Luis de Llano y estableció que no hay plazo para reclamar una reparación por violencia sexual sufrida durante la infancia. Reconoció que los tiempos de las víctimas no necesariamente coinciden con los legales: pueden pasar años antes de que una persona pueda nombrar lo que vivió y acudir a la justicia. La decisión no prohíbe contar esa historia, pero sí la recapitula y declara la conducta indebida del adulto.

La violencia contra las niñas sigue arraigada en nuestra cultura. Según CONAPO, en 2025 se estimaron 7 mil 887 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años. Además, el 18.2% de las jóvenes reportó haberse unido en pareja antes de cumplir 18 años. Así, el matrimonio infantil está prohibido, pero las uniones tempranas persisten detrás de las condiciones sociales que empujan a las niñas a vivir como adultas.

La historia de Sasha vuelve a las pantallas. ViX estrenó una serie sobre Timbiriche, cuyo productor ha llamado al caso Sokol su “columna vertebral”. La pregunta es incómoda: ¿hasta dónde llega la libertad creativa cuando una obra recrea la violencia que sufrió una persona identificable durante su infancia?

Contar esta historia es legítimo, incluso necesario. La libertad de expresión protege también las narraciones incómodas y no exige, como regla general, autorización de sus protagonistas. Sin embargo, esa libertad no es absoluta: debe ponderarse frente a la dignidad, la vida privada y otros derechos de las personas retratadas. Que Sasha no haya participado en la producción no la vuelve ilícita por sí sola. No obstante, sí obliga a cuestionar cómo se cuenta su historia.

¿La presenta como una niña frente a un adulto con poder o reproduce la idea de que ella lo buscaba y, por tanto, era responsable? La sentencia de la Corte no resolvió esa discusión artística, pero sí desautorizó la lógica que traslada a una niña la responsabilidad del abuso. Esto es, a mi juicio, la serie reproduce una lógica incompatible con el reconocimiento judicial de la violencia sufrida por una niña.

La producción se escuda en una leyenda final en cada episodio. No basta. Un texto no deshace horas de narrativa que avala, o cuando menos matiza, el actuar del adulto. La advertencia no protege a Sasha; parece que pretende cubrir al abusador y a la libertad creativa.

Pero el problema no se reduce a Luis de Llano. Alcanza a la normalización de esa relación, a los medios que la contaron como una historia de amor y a una sociedad que todavía pregunta qué sentía una niña por un adulto, antes de indignarse por lo que ese adulto hacía con una niña.

No se trata de censurar ni de mermar la libertad creativa. Se trata de no disfrazar la violencia de amor. El punto de encuentro está en reconocer que la protección de las niñas también depende de las historias que contamos y cómo las contamos.

Sasha unió los puntos de su propia vida; nadie tiene derecho a trazar las líneas por ella. En el timbiriche gana quien cierra el cuadro. Sasha ya cerró el suyo en la Corte; ninguna serie debería volver a abrirlo.