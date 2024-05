El posdebate en materia económica

Se llevó a cabo el segundo debate presidencial, y más allá del impacto que pudo haber tenido en los votantes, hay suficiente información que podemos analizar desde la óptica económica.

La evaluación que realizó Claudia Sheinbaum (CS) sobre la situación económica del sexenio tiene luces y sombras. Para empezar me gustaría señalar que esta administración sí ha aumentado de manera importante la deuda del país. Considerando la deuda total, ésta resulta mayor en 6.25 billones de pesos al compararla contra el sexenio anterior, en términos porcentuales ha crecido en 41 por ciento, donde la deuda interna, es decir, la emitida en pesos ha sido mayor en 69 por ciento, y las emisiones en moneda extranjera, o la deuda externa se ha reducido 8 por ciento. En términos absolutos, es una falacia decir que este gobierno no ha aumentado la deuda, sin embargo, vale la pena mencionar que ha reducido su vulnerabilidad de necesidades de dólares en el exterior, al haber migrado de una mayor proporción de deuda externa a deuda interna.

La segunda afirmación es haber señalado que el crecimiento económico es el más elevado en décadas, pero el PIB per cápita solo habrá mostrado un crecimiento del 0.8 por ciento en los últimos seis años, el menor crecimiento observado desde el sexenio de Miguel de la Madrid. En ese mismo tenor, CS afirmó que se ha reducido de manera considerable la población que se encuentra en pobreza moderada y que por primera vez se encuentra por debajo del 40 por ciento del total. Cifra que es correcta de acuerdo con el Coneval, pero bajo la óptica de este mismo organismo, el 39 por ciento de la población total tiene carencia al acceso de salud. En cuanto a la inflación, señaló los logros del PACIC, siendo que la inflación no ha descendido, producto del acuerdo sobre el control de precios entre empresarios y gobierno, sino es atribuible a la actuación autónoma de Banxico.

En materia de propuestas, CS plantea la construcción de 100 parques industriales, la construcción de nuevas vías férreas, y mantener finanzas públicas sanas. La realidad es que las propuestas se antojan ambiciosas, y no dice de dónde sacarán los recursos, porque no se habla de una reforma fiscal ni por el lado del ingreso, ni por el lado del gasto. Si bien es cierto que esta administración se caracterizó por mantener cierta disciplina fiscal, este año el gasto del gobierno es el más elevado en las últimas tres décadas. Las finanzas públicas de cara al 2025 se antojan sumamente complejas, porque el gasto se habrá de recortar en 2.9 puntos porcentuales del PIB, y dada la inercia del gasto no programable es extremadamente difícil de lograr.

Otra de las cuestiones que me gustaría destacar es la disociación de la narrativa en materia económica entre la candidata de Morena y lo que dice su equipo económico. Éste habla de consensos entre gobierno y empresarios, la apertura de Pemex en energías renovables y al parecer tiene un discurso mucho más apegado a la necesidad de participación del sector privado, situación que no ha dejado ver CS.

Por el lado de Xóchitl Gálvez (XG), la candidata de la oposición, planteó varias cosas. La permanencia y ampliación de los programas sociales, mayor capacitación para las Mipymes, mayores servicios de salud, becas para la educación, y eliminar los impuestos de las personas que ganan hasta 15 mil pesos; y al igual que CS, finanzas públicas sostenibles. Y pasó casi inadvertida su “reforma” al gasto público, prioridad que destacados analistas han enfatizado. El gobierno ha inyectado a Pemex, ya sea en aportaciones de capital o beneficios fiscales 2.2 billones de pesos. En ese tenor, señaló la reapertura de las rondas petroleras a los privados, que significarían mayores recursos para la paraestatal y menores necesidades de apoyos gubernamentales. Pemex es la “otra reforma”. Y aunque habremos de hacer la tarea sobre las propuestas de XG en materia económica, que sin duda requieren recursos, pareciera que ya tuvimos una primera pista de lo que podría hacer su gobierno para mantener la estabilidad económica.